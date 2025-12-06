93세 할아버지가 아직도 '일'을 하고 싶어하는 까닭

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

안녕하세요! 이우고등학교에 재학중인 1학년 강유미, 김서윤, 김진모, 박정민, 주진서, 차수린입니다. 저희는 사회문제에 대해 공감하고 실천하는 문제공감프로젝트를 진행하는 과정에서 노인분들의 정서적 외로움을 알게 되었고, 깊이 고민해보려 합니다. 이에 대한 인터뷰와 설문조사를 진행했고, 앞으로 많은 할머니 할아버지들을 만나뵈어 이야기를 들어볼 예정입니다. 또한 그 모든 이야기를 기사에 담아 많은 사람들에게 알리려고 합니다.

큰사진보기 ▲김병기 할아버지의 모습침대에 앉아 이야기를 듣고 계신다. ⓒ 차수린 관련사진보기

"운동 같은 것을 좋아혀. 원래 내가 초등학교 다닐 적부터 육상 같은 거, 축구 같은 거 좋아라 했거든. 군에서 여는 면(대항) 축구 대회 같은 거 하면은 나갔었어."

"(성남시) 은행 1, 2동 경로당 회장 하면서 (컴퓨터를 배웠어). 컴퓨터를 하는 사람이 나밖에 읎어."

"내가 나이 40 먹어서 과로를 해서…. 우리 고장에는 논은 적고 밭이 많아서 보리 같은 거 탈곡을 하면은 주야로 그냥 (했어). 비 와서 못 하면은 안되니까. 그러니까 주야로 계속 작업을 하는데, 그 먼지 속에서 작업을 하면서 (이렇게 일하다간) 다 죽는다고 했어. 병원에 입원해서 세 번이나 치료를 받았다니까

."

"내가 할 말은 아니지만, (보리 탈곡에) 나 따라오는 사람이 없어. 내가 보리 같은 거 갖다가 집어넣고 하는 거 보면 사람들이 다 서서 구경해. 내가 할 소리는 아닌데, 내가 그런 것에 자부심을 가져. "

"총각 시절 때 여자들 이름 쓰게 가르친다고, 동네 여자분들 배우고 싶은 사람들 나오라고 해서 모아놓고 가르치고(그랬어). 기역 니은 하는 것도 가르쳐주고, 아야어여 하는 것도 가르쳐주고. 한글 가르쳐서 내가 취직하고 책을 써내고 한 것 아니지만, 아무리 그래도 내 이름 자는 내 손으로 쓸 줄 알아야 한다, 이런 신념 아래서 한글을 가르친 거야. 그러니까 나도 어려서부터 여러 사람을, 대중을 위해서 뭣이든지 하려고 노력을 많이 했지."

"내가 은행동에서 살 때는 경로당 회장을 하려고 생각도 안 했어. 그랬는데 느닷없이 나를 끌고 들어가서 경로당 회장 하라고. 그래서 억지로 끌려가서 경로당 회장 했어."(웃음)

"우리 집사람 동네에서 시집와서 우리 동네에 사는 사람이 있었어. 그러니까 그분이 중매해서 (만나게 됐지). 이제 선을 본다고 해서 보니까 키도 그런대로 괜찮고, 사람이 참해 보이더라고. 그래서 오케이 했지."

"결혼생활. 나는 만족해. 근데 집사람이 끝까지 살지 못하고 죽어서 그것이 좀 안타깝지. 부부는 자식 낳고 살아도 한날한시에는 못 가잖아. 그러니까 누가 먼저 가든지 가는 데에는 순서가 없어."

"내가 40살 먹어서 은행 2동에 올라왔어. 그때 내가 올라왔을 적에는 전부 다 천막 치고, 판자로 이렇게 하꼬방(판잣집)을 지어서 살았어. 인자 그렇게 하니까는 전기가 가설이 안 돼서 불이 안 들어와. 그래서 가만히 생각하니까 안 되겠어. 세상을 불이라도 보고 살아야지, 그 어둠 속에서 촛불이나 호롱불 같은 거 켜고 사는 것이 너무나 뭐시해서는… 진정서를 썼어. 이제 동네 사람들 몇 명 데리고 다니면서. 나 혼자 도장 받으러 댕기면은 의심해서 안 찍어주잖아.

그래서는 진정서에 도장 받아다가 시청으로 넣고 한전으로 넣고, 이렇게 두 번 넣었지. 그 다음 초봄이 되니까 인자 골목길에다가 전주(전봇대)를 심으려고 사람들이 나와. 그래서는 내가 나가서 수고한다고, 막걸리도 사다가 주고 그랬지. 이제 밖에 불을 켜고 살게 되니까 동네 사람들이 전부 다 '나'라고 하면은 그냥 인정하고 알게 되고 그랬어. 나도 젊어서는 그렇게 살았어."

큰사진보기 ▲김병기 할아버지와 함께유미, 서윤, 김병기 할아버지, 진모 ⓒ 박정민 관련사진보기

"사는 것이 다... 뭣을 하든지 간에 열심히 해야 해, 열심히. 이 말이 있잖아. 게으른 사람보다 열심히 하는 사람이 남 굶을 때 죽이라도 먹는다. 그러니까 내가 살려면 뭣이든지 열심히 해야 해."

덧붙이는 글 | *다음 주는 기말고사 때문에 한 주 쉬어갑니다. 그다음 주에 더 좋은 기사로 돌아오겠습니다.

*후원해 주신 원고료는 할머니, 할아버지와의 만남에 쓰겠습니다. 감사합니다.