황금의 시대
가로축이 세로축보다 훨씬 긴 열십(十)자 형태의 엠블럼이 있어요. 그 회사는 이 디자인이 나비넥타이를 모티브로 만들었다고 하더군요.
십자 모양의 색깔은 안 쪽 색깔은 황금색이고, 그 외피를 은색으로 두르고 있어요.
끝부분은 날카로운 사선으로 되어 있죠. 떠오르는 엠블럼이 있으신가요? 미국 자동차 산업의 '황금의 시대'를 상징하는 엠블럼으로 바로 세계적인 자동차회사인 GM의 심볼이에요.
황금의 시대를 향유해온 GM에게 자동차산업은 그야말로 황금알을 낳는 거위였죠. 예전에 비해 많이 쇠락했지만, 여전히 세계 5위권의 판매량을 자랑하는 기업이에요.
단지, 미국 내에서만 녹슨 동네(러스트벨트)라는 비아냥을 듣고 있지요. 반면, 한국GM의 한 현장에서는 여전히 '황금알을 낳는 거위'라는 찬사를 듣고 있는 곳이 있답니다.
청주 월세 하청업체 다니는 노동자 김씨 이야기
그 곳에는 '청주 월세 하청업체 다니는 노동자 김씨'가 있어요. 그가 일하는 곳의 전체 노동자 수는 120여 명이라고 해요. 놀라운 건 그들의 노동으로 창출해 낸 회사의 1년 영업이익이 4000~5000억원에 달한다고 알려졌어요.
그래서 사람들은 그 회사를 '황금알을 낳는 거위'라며 부러워들 해요.
그가 입고 일하는 작업복 등판 상단 중심에는 GM엠블럼이 찬연하게 새겨져 있지요.
그가 일하는 곳은 '한국GM세종물류센터'예요.
제가 그의 작업복을 처음 봤을 때 작업복에 선명하게 새겨진 GM엠블럼이 눈에 확 들어와 한국GM정규직인줄 알았어요.
사실, 일터는 한국GM 소유인데 '사람만 하청'을 준 형태라고 하더라고요. 정규직과 똑같은 GM작업복을 입고 일하지만, 그는 청주 월세 하청업체 다니는 노동자였어요.
황금알을 낳는 거위의 비극
우리가 익히 알고 있는 이솝우화 <황금알을 낳는 거위>는 비극으로 끝나죠.
거위 배 속에 황금덩어리가 있을 거라 생각한 농부는 끝모를 탐욕으로 거위의 배를 갈랐지만, 황금덩어리는커녕 거위마저 잃고 말았죠.
지금 '한국GM세종물류센터' 노동자들에게도 비극이 일어나고 있습니다.
지난 주 김씨도 해고통지서를 받은 상태예요. 한국GM에 황금알을 안겨줬던 120여 명의 노동자들 모두 해고통지서를 받은 처지랍니다.
공적자금 받고, 노동자는 자르고?
2018년 GM은 한국 철수 위기 당시 정부로부터 8100억 원에 달하는 공적자금을 받은 회사예요.
그런 한국GM이 내년 2월까지 수백여 명이 근무 중인 직영 정비사업소 9곳을 폐쇄하기로 했어요.
세종물류센터에서 하청으로 운영하던 물류회사와의 계약을 해지해 노동자 120여 명을 거리로 내몰겠다고 통보를 한 거예요(관련 기사 : "20년 일했는데 갑자기 버려졌다" 한국GM 하청노동자들의 절규
).
어려울 때 앓는 소리하며 정부에 손 벌렸으나, 그 이후에는 '돈 받고 노동자 자르는' 행태를 보이고 있다는 지적이 나오는 이유입니다.
거리로 내몰린 사람들
찬바람이 강해지는 겨울날. 거리로 내몰린 한국GM세종물류센터에서 일하는 노동자들은 12월 2일부터 살기 위한 '한뎃잠 농성'에 돌입했어요.
이들은 '정규직 노동자여야 마땅하지만 하청 노동자로 둔갑시켰다'고 주장하며, 한국GM에 정규직 전환을 요구하고 있어요.
또 '우린 정규직 노동자가 맞다'는 의미를 담은 '근로자지위확인소송'이라는 법적 대응도 같이 하고 있어요.
청주 월세 하청업체 다니는 김씨도 그들 중의 한 명이죠.
한국GM 작업복을 입고 일하는 그가 정규직으로 전환되는 것과, 자신이 납부한 세금도 포함되어 있을 수도 있는 공적자금을 받은 회사가 그만큼의 책임을 다하라는 것이 그의 주장입니다.
정부와 국책은행인 산업은행도 집단해고 사태에 팔짱 끼고 수수방관만 할 것이 아니라 고용안정을 위해 주주의 지위를 행사할 것 등을 요구하는 바람이지요.
언젠가 청주 자가에 대기업 다니는 노동자 김씨가 될 수 있도록 말이에요.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.