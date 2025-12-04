'2차 가해' 지적에 한은정 창원시의원 "깊이 반성"

[관련기사] 민주당 시의원, 허위사진에 "나도 해봤다 어깨 손" 2차 가해
더불어민주당 장경태 국회의원이 성추행 의혹을 받는 가운데 사회관계망서비스(SNS)에 "나도 해봤다. 어깨 손"이라는 글과 사진을 게재해 '피해자 2차 가해'라는 지적을 받고 있는 한은정 경남 창원시의원이 "깊이 반성하고 있다"라며 사과했다.
3선인 한은정 시의원은 현재 창원시의회 예산결산위원장을 맡고 있다.
국민의힘 의원단 "예결위원장에서 자진 사퇴하라"
국민의힘 창원시의원단은 4일 오후 창원시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 "한은정 시의원을 즉각 제명하라"고 촉구했다.
국민의힘 시의원들은 "한은정 시의원은 SNS를 통해 AI로 조작된 허위사진과 함께 '나도 해봤다 어깨 손'이라는 조롱 섞인 문구로 장경태 국회의원 성추행 의혹 피해자에게 2차 가해를 가하는 파렴치한 행위를 했다. 이는 피해자의 존엄과 여성 인권을 무참히 짓밟는 심각한 행위"라고 주장했다.
이들은 "성폭력 피해자에 대한 2차 가해는 그 자체로 또 다른 폭력이자, 우리 사회가 결코 용납해서는 안 될 반인권적 행위"라며 "공적 권한을 가진 지방의원이 이러한 문제의 중심에 섰다는 사실만으로도, 지역 정치에 대한 시민들의 신뢰는 크게 흔들리고 있다"라고 밝혔다.
한은정 "사과드린다"... 민주당 의원단 "김미나 의원은?"
한은정 시의원은 사회관계망서비스에 글을 올려 "변명의 여지가 없다. 깊이 반성하고 있다"라며 "선출직 공직자로서 더욱 신중했어야 함에도, 더 조심하지 않은 행동으로 상처받으신 모든 분들게 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.
한 시의원은 "누군가에게 불편함을 드리고서야 비로소 제 잘못을 깨달은 점에 대해 무거운 책임감을 또한 느낀다"라며 "평소 동료와 후배들에게 '사람은 혀 끝에서 더 많이 다친다'는 말을 해왔음에도, 정작 제가 그런 나쁜 행동을 했다. 다 같이 행복한 세상을 이야기 해온 사람으로서 해서는 안될 잘못"이라고 했다.
한은정 시의원은 "저의 부족함을 지적해 주시고 알려주신 모든 분들게 감사드리고, 이번 일을 통해 더 성숙한 공직자의 자세를 갖추겠다"라며 "제가 잘못했다"라며 사과했다.
더불어민주당 창원시의원단도 사과 성명을 냈다. 이들은 "일련의 사안에 대해 깊은 사과의 뜻을 전한다"라며 "한은정 시의원의 SNS 게시물과 관련하여 책임을 통감한다"라고 밝혔다.
그러면서 국민의힘 의원들을 향해 "(한 시의원의) 사과를 존중하기보다 '제명', '예결위원장 사퇴'를 요구하며 사안을 정치적으로 이용하고 있다"라며 "이는 시민의 상처를 위하거나 문제를 해결하려는 태도라 보기 어렵고, 정치적 이익을 위한 공세에 지나지 않는다"라고 밝혔다.
또한 10.29 이태원 참사 유가족과 관련해 모욕적인 글을 사회관계망서비스에 올린 국민의힘 김미나 시의원을 거론하며 "정작 내부의 심각한 문제를 가리기 위한 의도가 아니냐는 의심을 불러일으키고 있다"라면서 "김미나 의원은 일련의 중대한 사안으로 인해 창원시와 창원시의회, 그리고 공직자의 명예를 전국적으로 실추시킨 당사자이다"라고 했다.