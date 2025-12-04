장학금으로 변신한 헌 교과서, 지금까지 7300만원 장학금 기부

큰사진보기 ▲3일 충북교육청 교육감실에서 희망펀드 장학금 전달식이 진행됐다. 이날 행사에는 윤건영 교육감과 정남규 대표, 안성희 센터장 등이 참석했다. (사진=충청북도교육청) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲자원 재활용 기업 미래이엔티가 제작한 고급용지 전용 수거함 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

학생들이 직접 수거한 헌 교과서가 장학금으로 변신했다.사회적기업 미래이엔티(대표 정남규)와 충북광역자활센터(센터장 안성희)가 충북도교육청에 희망펀드 장학금 500만원을 기부했다.이들이 충북교육청에 기부한 누적장학금은 7300만원에 이르렀다.3일 충북교육청 교육감실에서 희망펀드 장학금 전달식이 진행됐다. 이날 행사에는 윤건영 교육감과 정남규 대표, 안성희 센터장 등이 참석했다.희망 펀드기금은 올해 2~3분기 학교 자원 재활용 사업에 참여한 도내 학교 84교를 대상으로 헌 교과서 등을 수거해 조성됐다,교육청은 장학금 수혜 학생을 선정해 학생 50명에게 지급될 예정이다.'희망펀드 장학금'은 2017년에 시작됐다. 충북교육청과 충북광역자활센터가 2015년 업무협약을 체결하고 재활용이 가능한 학교자원을 수거해 만들어진 성과다.수거 및 재활용 사업은 사회적기업 ㈜미래이엔티와 옥천지역자활센터와 연계해 추진하고 있다.학생들도 직접 수거에 동참해 환경 교육을 실천한다.취약 계층의 일자리 창출에도 기여하는 사업으로, 조성된 기금은 환경보전 및 장학금 등 교육복지사업에 환원된다.사회적기업 미래이엔티는 충북지역 자원재활용 분야의 대표적 기업이다.미래이엔티는 헌교과서 재활용 뿐만 아니라 도서와 신문지, 백색A4용지 등 고급용지를 따로 분리해 발생한 수익을 사회에 환원하는 사업인 '자바캠페인'도 병행하고 있다.고급용지만 따로 분리되면, 가치는 2배이상 높아진다.미래이엔티에 따르면 일상에서 가장 많이 소비되는 종이는 분리배출만 되면 6회에서 10회까지 재활용이 가능한 자원이다.미래이엔티는 2023년 청주충북환경운동연합과 충북시민재단, 일하는공동체 등 5개 단체와 함께 2023년부터 자원순환 '자바캠페인'을 진행하고 있다.시민단체와 아파트, 기업, 관공서 등에 고급용지 수거함을 설치해 고급용지를 모은다. 미래이엔티는 이를 수거해 A4용지, 책 등 종류별로 재선별하는 과정을 거친다.시민들의 관심dl 높아지면서 370여 개 단체가 참여하고 있다, 2000여 개의 수거 바구니와 120여개의 수거함이 배치됐다.2024년 한해 305톤의 고급용지를 재활용했다. 이는 5187그루의 나무를 심고, 2만5934kg의 탄소를 저감하고 295만622wh의 전기를 절약한 것과 같은 셈이다.여기서 발생한 수익도 사회에 환원된다.정남규 대표는 "수거함 제작부터 분류까지 돈이 많이 드는 일이지만, 지역의 자연 순환 체계를 구성하기 위해 사회공헌 사업으로 실천하고 있다"고 밝혔다.정 대표는 "자원 순환은 국가적 기업적 경쟁력이다. 시민의 행동이 국가와 지자체의 사업보다 훨씬 빠르고 강력하다"며 "그렇기 때문에 시민들이 스스로 사용한 자원을 버리는 과정에서 자원 순환과 환경보호에 대한 고민해 나갈 수 있는 과정이 중요한 것"이라고 강조했다.윤건영 교육감은 "학생들에게 환경보호에 대한 자각과 나눔의 정신을 체득하게 하는 의미 있는 사업"이라며, "앞으로도 실천 중심의 환경교육을 통해 지구적으로 바라보고 지역적으로 실천하는 학교환경교육으로 환경보호에 앞장서는 충북교육이 될 수 있게 더욱 노력하겠다"라고 말했다.