메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.12.04 16:24최종 업데이트 25.12.04 16:37

이진관 판사에 "해보자는 거냐", "공수처에서 봅시다" 김용현 변호인 감치 5일

권우현 변호사, 이하상 변호사와 법정 질서 위반으로 감치 10일 전력...권 변호사 측, 집행정지 신청

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
김용현 전 국방부장관 변호인들이 19일 유튜브 방송을 진행하고 있다. 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사다.
김용현 전 국방부장관 변호인들이 19일 유튜브 방송을 진행하고 있다. 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사다. ⓒ 유튜브 화면 갭처

이진관 부장판사를 향해 "해보자는 거냐", "공수처에서 봅시다"라고 말한 권우현 변호사에게 감치 5일이 선고됐다.

김용현 전 국방부장관 변호인단 권 변호사는 이하상 변호사와 함께 법정 소란을 일으켜 감치 10일을 선고받았지만 인적사항을 밝히지 않는 방법으로 석방된 뒤 이 부장판사를 향한 막말과 조롱 대열에 함께 한 인물이다. 법원행정처는 두 변호사를 모욕과 명예훼손 등으로 서초경찰서에 고발했고, 서울중앙지방법원은 대한변호사협회 등에 징계 사유 통보를 했다.

감치 5일 선고... 사유는 "해보자는 거냐", "공수처에서 봅시다" 발언

AD
서울중앙지방법원 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사)는 4일 오후 비공개 감치 재판을 열고 권우현 변호사에게 감치 5일을 선고했다.

권 변호사는 지난달 19일 한덕수 전 국무총리 재판에서의 법정 질서 위반을 이유로 그날 오후 비공개 감치재판에서 감치 10일을 선고받았는데, 그 과정에서 재판부를 향해 "해보자는 거냐", "공수처에서 봅시다"라고 말했다. 이진관 부장판사는 닷새 뒤 재판에서 이 같은 사실을 공개한 뒤 권 변호사 감치 재판을 예고한 바 있다.

이날 감치재판에 당사자인 권 변호사가 불출석한 탓에, 당장 감치 집행이 이뤄지지는 못했다. 유승수·이하상 변호사 등이 변호인 자격으로 출석했는데, 재판이 끝난 뒤 재판부를 비판했다.

유 변호사는 감치 재판 사유를 통보받지 못해 방어권을 행사할 수 없었다는 등의 이유를 들면서 "위법 사유를 적시해서 바로 항고장을 접수하고 집행정지를 신청할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "'해보자는 거냐' 언급은 욕설이나 모욕이 아니다. '공수처에서 봅시다' 언급은 불법적으로 인신 구속을 하는 판사 재판에 대해 고발하겠다는 것인데, 고발은 국민에게 보장된 권리"라고 주장했다.

[관련기사]
- 풀려난 김용현 변호인들 막말... "우리에 대적하는 놈들은 죽는다" (11. 20) https://omn.kr/2g4bj
- "선처 없는 제재, 반드시 필요" 법원행정처, '막말' 김용현 변호인 고발 (11. 25) https://omn.kr/2g6bx
- 김용현 변호인단, '이진관에 막말' 유튜브 영상 삭제... 증거인멸? (11. 27) https://omn.kr/2g73c

#권우현

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

선대식 (sundaisik) 내방
  • 페이스북

    • 오마이뉴스 법조팀 기자입니다. 제가 쓰는 한 문장 한 문장이 우리 사회를 행복하게 만드는 데에 필요한 소중한 밑거름이 되기를 바랍니다. 댓글이나 페이스북 등으로 소통하고자 합니다. 언제든지 연락주세요.

    이 기자의 최신기사추경호 구속영장 기각... 법원 "혐의·법리 다툼 여지"

    독자의견1

    연도별 콘텐츠 보기