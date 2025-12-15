남편 퇴직 전부터 아내가 준비... 은퇴 후 삶이 이렇게 바쁠 줄이야

충북 옥천군에는 사람 냄새 나는 정겨운 마을들이 많습니다. 이 가운데 안내면 율티리, 군북면, 감로리, 청성면 거포리 세 곳의 마을을 찾아갔습니다. 아래의 글은 하얀 배꽃이 가득했던 마을 풍경으로 유명한 감로리의 이야기입니다. 이외에 더 많은 기사들은 <월간 옥이네> 101호에서 확인할 수 있습니다.

[이전기사]

큰사진보기 ▲충북 옥천군 감로리 김기태·배정연씨 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲충북 옥천군 감로리 마을회관에서 배정연씨가 요리한 음식을 맛보는 주민들 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲충북 옥천군 감로리 배정연씨 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲쑥갓 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

▲쑥갓 이렇게 먹어봤어요? 식욕 돋습니다 이주영

[제철밥상 -쑥갓나물]

월간옥이네 통권 101호(2025년 11월호)

글·사진 김혜리

▶이 기사가 실린 월간 옥이네 구입하기 (

https://smartstore.naver.com/monthlyoki

)