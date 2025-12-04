한화오션지회 선거, '정년 65세' 내건 김유철 후보 당선

큰사진보기 ▲금속노조 한화오션지회 임원선거에서 당선한 김유철 지회장 후보조의 선거공보물. ⓒ 금속노조 관련사진보기

민주노총 전국금속노동조합 경남지부 한화오션지회 선거에서 '정년 65세 연장'을 내건 김유철 지회장, 강주용 수석부지회장, 양병효 사무국장이 당선했다.금속노조 경남지부는 한화오션지회 조합원을 대상으로 한 2차 투표에서 김유철 지회장 후보조가 전체 투표자의 과반이 넘는 득표를 해 당선했다고 4일 밝혔다.한화오션지회 선거에는 무도 4명의 후보조가 출마했다. 1차 투표에서 과반 득표후보가 없어 1‧2위 후보조를 대상으로 2차 투표를 벌였다.개표결과 김유철 지회장 등 후보조가 전체 투표조합원 4547명 가운데 2291표(50.38%)를 얻어 2132표를 얻은 김영광 지회장 등 후보조를 누르고 당선했다.김유철 지회장은 거제 출신으로 장승포초, 해성중, 해성고, 대전대를 나와 2008년 11월에 한화오션의 전신인 옛 대우조선해양 가공팀에 입사했고, 대우조선해양 매각 반대 투쟁에 나서기도 했다.재선한 김유철 지회장은 '2013년 이후 입사자 해외연수', '주택융자와 의료지원 범위 확대', '한화그룹 복지포인트 도입', '전 조합원 퇴직전 재충전 휴가 도입', '정년 65세 연장과 퇴직금 금 30돈 지급' 등의 공약을 제시했다.