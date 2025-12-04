디트뉴스24 노조, 대전충남민언련 선정 '민주언론상' 영예

큰사진보기 ▲2025년 민주언론상 시상식지난 3일 저녁, 디트뉴스24 노조가 대전충남민언련이 선정한 2025년 민주언론상을 수상했다. 왼쪽에서 세 번째가 김재중 노조 지부장, 네 번째가 박양진 대표이다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

전국언론노조 디트뉴스24 지부가 대전충남민주언론시민연합(아래 대전충남민언련)이 매년 12월에 선정해 발표하는 민주언론상 수상자로 뽑혔다.대전충남민언련(공동대표 박양진, 이문희)은 3일 저녁 7시, 대전 중구 대흥동 소재 런던스테이지에서 송년후원의 밤 행사에 앞서 2025년 민주언론상 시상식을 열었다.디트뉴스24('디트'는 Daily Truth의 머리글자)는 2001년 8월 독립 언론으로 본격 출범한 1세대 인터넷 신문이다. 디트뉴스24 노동조합은 2023년 5월에 편집권 독립 등을 요구하며 출범했는데, 현 노조 지부장(당시 교육선전부장) 김재중 기자는 그해 12월 노조 활동 등을 이유로 부당하게 해고됐다가 복직한 바 있다.이번에 민주언론상을 받은 디트뉴스24 노동조합 소속 기자들은 집중호우로 인한 대규모 수해 복구와 재난 대응이 한창이던 지난 7월, 충청권 4개 지자체장이 2027년 충청권 하계U대회 대회기 인수 및 폐막식 참석 등을 명분으로 동반 유럽 출장을 떠난 것은 부적절하다고 비판했다.대전시와 충남도는 해당 보도를 '악의적 보도'로 규정하면서 돌연 정부 광고의 중단을 통보했다. 이에 디트뉴스24 노조는 전국언론노조 및 지역 시민사회단체, 언론계 등과 연대 기자회견을 열어, "정부 광고를 무기로 비판언론을 길들이려는 반민주적 행태를 중단할 것"을 강하게 촉구했다.디트뉴스24 노조는 탄압에 굴하지 않고, 지난 10월 이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사를 직권남용 및 권리행사방해 혐의로 경찰에 고발했다. 같은 달 대전시와 충남도를 대상으로 한 국회 행정안전위원회 소관 국정감사에서 위원들은 디트뉴스24 사례를 거론하며 지자체장의 그릇된 언론관과 언론 탄압 행태를 질타하기도 했다.2025년 민주언론상 특별상은 대전MBC 이승섭, 김성국 기자에게 돌아갔다. 이들은 12.3 비상계엄 당시 이장우 대전시장의 석연치 않은 행적을 파헤치고, 대전MBC를 "악의적 언론"이라 칭하며 기자의 질문 자체를 거부한 대전시장의 부적절한 행태를 보도했다.한편, 대전충남민언련은 매년 12월 지역의 언론 보도 중 민주 언론 정착에 이바지한 단체나 기관, 또는 개인의 공로를 심사하여 민주언론상을 시상하고 있다. 민주언론상은 지역 언론 기사를 면밀하게 살피는 모니터단이 후보 여럿을 선정해 추천한 후, 대전충남민언련 전체 회원의 투표를 거쳐 확정된다.