'인사 청탁 논란' 사과한 문진석, 거취 묻자 "페북 글 그대로"

▲문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 김남국 대통령비서실 국민디지털소통비서관과 문자를 나누는 모습이 언론에 포착됐다. 해당 문자에는 문 의원이 홍성범 한국자동차산업협회 상무를 회장으로 추천해 달라는 내용이 담겼다. ⓒ 종합뉴스통신사 뉴스핌 제공 관련사진보기