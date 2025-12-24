새벽시장 돌고 온 헬스장 '왕언니'가 알려준 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲동네 헬스장에서 가장 인기 있는 아이템은? ⓒ good_citizen on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 자기계발과 건강한 활동 프로그램을 만들어주신 분들께 감사하는 마음을 전합니다.

나는 동네 주민센터의 자치회에서 운영하는 헬스장에 다닙니다. 동네 헬스장의 장점 중 하나는 비용이 매우 저렴하다는 것입니다. 수강료는 3개월에 7만2000원인데 65세 이상은 50%할인이 되어 3개월 3만6000원에 이용할 수 있습니다. 자치센터마다 조금씩 다르지만 크게 차이가 나지는 않습니다.헬스장은 오전과 오후로 나누어 회원을 받습니다만 오전반이 인기가 더 많습니다. 아마도 회원 구성원들이 연세가 좀 있다보니 이른 아침에 오는 것을 더 선호하기도 하고, 일찍 운동을 마치면 하루가 더 길어지는 효과로 오전반이 더 인기가 있는 것으로 추측됩니다.지리적으로 대학교가 가까이 있어도 평소 대학생 회원은 거의 없습니다. 다만 방학을 하는 여름과 겨울에는 매우 어린, 대학생으로 보이는 회원들이 가끔 등록하기도 합니다. 인터넷으로 30%를 등록하고 오프라인으로 70%를 등록하는 시스템입니다.연세 드신 분들은 거의 대부분이 자녀에게 부탁하여 인터넷으로 하거나 등록하는 날 줄 서서 번호표를 받아 등록해야합니다. 등록하는 날이면 미리 와서 줄을 서야하기에 힘들다고 불평하시는 분, 시스템이 바뀌어 더 안 좋아졌다고 투덜대시는 분들도 계십니다. 가장 편한 것은 익숙한 것이고, 새로운 제도는 적응하는 시간이 필요한 법이지요.운동 시간은 자치 센터마다 판이합니다. 새벽 6시부터 오후 9시까지 운영하는 곳도 있는데, 내가 다니는 곳은 오전 8시부터 오후 6시까지라 아쉽습니다. 운영시간에 따라 수강료가 약간의 영향을 받는 것으로 보입니다. 조금 일찍 문을 열고, 더 늦게 문을 닫았으면 좋겠습니다만, 인건비가 더 많이 지출이 될 것이라 세금을 아낀다고 생각하고 참아 봅니다.헬스장 회원들의 인기 운동 기구는 단연 사이클과 러닝머신입니다. 사이클은 네 대이지만 항상 인기 1순위입니다. 입장하자마자 스마트폰이나 물병으로 다음 순서를 찜 해놓거나 본인이 하겠다는 의사를 전달해야 순서가 옵니다. 그냥 기다리다가는 못 하고 갈 수도 있습니다. 스트레칭을 할 공간은 두 사람 이상이 동시에 하기 어렵습니다. 꽉 찬 공간을 대신하여 기구와 기구 사이에서 자기만의 공간을 확보해야 운동이 가능합니다. 그러다가 가끔 운동기구에 머리를 찧기도 하지요. 항상 조심해야 합니다.10여 개 되는 근력 기구는 기구를 만든 제작자의 의도와 관계없이 응용력 최강입니다. 좁은 장소의 특성상 운동 기구의 종류가 적다보니 원래 용도와 다르게 사용되곤 합니다. 허벅지 근력 운동을 허리 스트레칭용으로 사용하기도 하고, 가슴 운동 기구를 발목 운동용으로 사용하기도 합니다.작은 헬스장이니만큼 샤워시설도 소수 인원만 가능합니다. '센스쟁이' 회원님들은 서로서로 몰리지 않도록 조절을 잘 합니다. 다음 회원님들을 위해 부지런히 씻고 자리를 비워줍니다. 좁다는 불평 대신 가까운 곳에 이런 헬스장이 있어 운동할 수 있는 혜택을 누리는 것에 더 고마워합니다. 누가 시키지도 않았는데 떨어진 머리카락을 치우고, 바닥이 더러우면 손수 닦아내고, 샤워커튼에 곰팡이가 생기면 떼어내어 비누칠을 해 깨끗하게 닦습니다.좁은 공간에서 서로를 배려하며 운동하지만, 항상 좋은 일만 있는 것은 아니었습니다. 어느 날은 천장 조명이 눈부시다며 자꾸 불을 끄다가 담당자가 들어와 끄지 말라는 말에 발끈하여 회원과 담당자가 싸우는 일도 있었습니다. 서로 조금 더 예의를 갖추는 마음도 필요해 보입니다.3년 전 헬스장에 등록하고자 방문했을 때는 기존 회원 우선이었기에 결원이 생겨야 신입회원이 등록하는 구조였습니다. 그래서 6~7개월 대기하다가 어렵게 등록했습니다. 그리하여 새로 오는 신입회원은 바로 눈에 띄었고, 구면인 회원들 사이에 신입회원인 나는 많이 어색했습니다. 회원 대부분 70~80대가 주를 이루고, 60대인 저는 젊은 축에 속했습니다. 친정 엄마, 아버지뻘 되는 회원님들을 뭐라고 불러야 할지도 몰랐으나 '왕언니'라는 명칭으로 통일했습니다.얼굴을 익히고 같은 시간에 같이 운동하며 점점 끈끈한 사이가 되어갔습니다. 러닝머신에서 걸으면서 서로의 안부를 묻고, 운동에 대한 정보를 나누고 세상 사는 이야기도 하게 되었습니다. 오랜만에 출석한 회원님은 해외여행을 다녀왔다고 음료수를 돌리기도 하고, 경조사에는 서로 축하 인사와 마음에서 우러나는 깊은 위로를 나누기도 했습니다.내향형인 나는 반갑게 맞아주는 왕언니들 덕에 낯가리지 않고 쉽게 스며들 수 있었습니다. 왕언니들에게 가끔 요리 레시피를 물어보기도 하고, 이른 아침 새벽 시장을 한 바퀴 돌고 오신다는 어르신은 채소나 과일 등의 가격 정보도 나누어 주셨습니다.나이 드신 회원들은 1년 먹을 콩이나 팥을 함께 사기도 하고, 들깨를 사서 들기름을 직접 짠다며 저에게도 한자리를 내주기도 했습니다. 재래시장에서 열리는 이벤트도 헬스장에서 알게 되는 경우가 많았습니다. 가끔 손수 말린 나물을 들고와 필요한 사람 가져가라는 왕언니도 있었고, 요리할 줄 모른다는 나에게 건나물을 쥐어주며 레시피까지 공유해 주었습니다.해가 저물어가는 12월이면 송년회하자며 비슷한 연배끼리 모임을 갖기도 했습니다. 몇 년을 다녀보니 대도시 한복판의 헬스장은 생각보다 정이 넘쳐났습니다. 며칠 결석하면 '왜 안나오느냐?' '무슨 일이 있느냐'며 연락해 올 때는 조금 당황스럽기도 했습니다. 하지만 헬스장이라고 꼭 운동만 해야한다는 법은 없으니까요.매일 얼굴 보면서 안부를 묻는 사람들, 안 보이면 궁금해하고 걱정해주는 사람들, 이 정도면 동네 사랑방 역할을 톡톡히 하고 있는 것 같습니다. 그래서 한 사람 한 사람, 인연을 소중히 여기는 그 마음을 받기로 했습니다. 운동도 하고 정도 나누는 우리 동네 헬스장, 저는 오늘도 헬스장으로 출근합니다.