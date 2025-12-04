'광주 시민 숙원' KTX 호남선 증편 청신호 "정부 예산 반영"

큰사진보기 ▲KTX-청룡. ⓒ 박장식 관련사진보기

광주광역시 시민들이 지속해서 요구해 온 KTX 호남선 증편을 위한 기반이 마련됐다.광주광역시는 "지난 2일 국회 본회의를 통과한 정부예산에 '고속철도 호남선 KTX-청룡열차 증편을 위한 변전소 개량 사업비' 100억원이 반영됐다"고 4일 밝혔다.시는 그동안 국토교통부와 한국철도공사 등에 KTX-청룡, KTX-1 증편 필요성을 적극적으로 건의했다.KTX-청룡은 중련(기관차를 두 대 이상 연결해 운행하는 방식) 편성 시 기존 KTX-1 대비 약 1.4배의 전력이 소비돼 안정적인 증편 운행을 위해서는 전력 공급 인프라 확충이 필수적이다.시는 노령변전소 부분 개량이 완료되는 내년 5월부터 KTX-청룡의 중련 운행할 수 있어, 열차 한 편성당 1000석 이상 좌석 공급이 가능해질 것으로 내다보고 있다.이는 기존 KTX-산천 중련(758석)보다 약 300석 증가한 규모다.국가철도공단은 KTX-청룡 중련 운행이 기술적으로 가능하도록 호남고속선 내 노령 변전소를 포함해 개량이 필요한 4개 변전소의 변압기 용량 증설 사업을 2028년까지 단계적으로 추진할 계획이다.강기정 시장은 "변전소 개량 사업비가 반영돼 단기적으로 KTX-청룡 중련 운행 가능성이 열렸고 장기적으로는 호남고속선의 안정적 증편 기반이 구축됐다"며 "앞으로도 KTX 호남선 증편에 지속적인 관심을 기울여 시민의 교통편의를 높여가겠다"고 말했다.