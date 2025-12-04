'당심', '민심' 모두 얻은 김동연, 재선 가도 '파란불'

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 28일 ‘민생경제 현장투어’ 19번째 방문지인 안성시에서 윤종군 더불어민주당 의원, 김보라 안성시장 등과 안성 동신일반산업단지 관련 주민 소통 간담회를 열었다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사와 추미애 더불어민주당 의원이 11월 8일 수원 매탄공원에서 열린 인천경기기자협회 체육대회에서 만나 대화를 나누고 있다. ⓒ 최경준 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 답변하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 29일 오전 경기신용보증재단에서 열린 경기기후위성1호기 발사 성공 결과 보고회에서 발언하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 7일 오전 성남만남지역자활센터를 방문해 관계자를 격려하고, 센터 라운딩 및 사업장에서 자활사업 참여를 위해 '달달 버스'에 탑승해 관계자들과 기념 사진을 촬영하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 내년 6·3 지방선거 경기도지사 후보군으로 거론되고 있는 여야 인물들을 모두 오차범위 밖에서 앞서는 것으로 나타났다. '민주당 경기도지사 후보 적합도' 조사에서도 다른 후보들을 크게 앞서는 지지율을 기록해 당내 경선을 앞두고 유리한 지점을 확보했다.또한, 경기도의회가 내년 경기도 예산 문제로 파행을 거듭하고 있는 가운데, 김동연 지사는 경기도정 운영 평가 조사에서 '부정 평가'보다 2배 가까이 높은 '긍정 평가'를 받았다.<경기일보>가 조원씨앤아이·글로벌리서치에 의뢰해 지난달 29, 30일 양일간 경기도 거주 18세 이상 남녀 1천 명을 대상으로 진행한 여론조사에 따르면, '경기도지사 후보 적합도' 조사에서 김동연 지사가 20.2%로 압도적 1위를 기록했다.반면, 13.2%를 얻은 추미애 더불어민주당 의원과 10.7%를 기록한 한동훈 전 국민의힘 대표, 9.2%를 얻은 김은혜 국민의힘 의원은 오차범위(±3.1%p) 내에서 접전을 벌였다. 원희룡 전 국토교통부 장관(6.2%), 한준호 더불어민주당 의원(6.1%), 김용민 더불어민주당 의원(5.4%), 유승민 전 국민의힘 의원(5.4%), 김병주 더불어민주당 의원(4.7%), 강득구 더불어민주당 의원( 0.8%), 원유철 전 미래한국당 대표(0.5%)가 뒤를 이었다.김동연 지사는 남성과 여성 응답자 모두에서 가장 높은 지지율을 기록했으며, 40대를 제외한 전 연령대에서 1순위로 꼽혔다. 이념 성향별 분석에서도 김동연 지사가 진보층에서 31.1%, 중도층에서 21.8%의 지지를 받으며 두 진영 모두에서 가장 높은 선호도를 보였다. 보수층에서는 김은혜 의원이 26.6%로 가장 높은 지지를 얻었다.특히 김동연 지사는 '민주당 경기도지사 후보 적합도' 조사에서 35.0%로 오차범위 밖에서 가장 높은 지지를 받았다. 추미애 의원은 15.0%, 한준호 의원은 9.2%, 김용민 의원은 6.3%, 김병주 의원은 6.3%, 강득구 의원은 1.5%를 얻었고, 그 외 0.4%, '없음·모름' 26.3%다.김동연 지사는 진보층(35.2%)과 중도층(36.0%), 보수층(36.1%) 모두에서 가장 높은 선호도를 보였다. 정당 지지층별로는 민주당(31.9%), 국민의힘(43.7%), 개혁신당(59.5%) 지지층에서 김동연 지사가 1위를 기록했다. 반면 조국혁신당 지지층에서는 추미애 의원이 27.9%, 김동연 지사가 24.3%였고, 진보당 지지층에서는 추미애 의원이 30.6%, 김동연 지사가 23.0%를 얻었다.'국민의힘 경기도지사 후보 적합도' 조사에서는 유승민 전 의원이 26.8%로 오차범위 밖에서 다른 후보들을 크게 앞섰다. 한동훈 전 대표는 15.5%, 김은혜 의원은 14.3%, 원희룡 전 국토부 장관은 8.3%, 원유철 전 의원은 1.5%로 나타났고, 그 외 0.5%, '없음·모름' 33.2%다.더불어민주당은 지방선거 경선에서 권리당원 50%와 국민여론조사 50%를 반영하는 국민참여경선 방식을 적용한다. 김동연 지사가 '민심'과 '당심'을 가늠해 볼 수 있는 이번 여론조사에서 모두 오차범위 밖에서 큰 격차로 1위를 차지하면서 재선 가도에 파란불이 켜졌다.김동연 지사가 이재명 정부의 '국정 제1동반자'를 자처하며 10·15 부동산 대책, 극저신용대출 등 정부 정책에 대해 "제대로 방향 잡은" 것이라고 지지하고, 야당의 공세를 "정쟁"으로 규정하며 철벽 방어를 펼친 것이 유효했다는 분석이다.김 지사는 국회 국정감사와 공식 발언 등을 통해 이재명 정부의 부동산 정책에 대해 "적절하고 균형 잡힌 조치"로 높이 평가했다. 국민의힘의 "졸속 협의" 공세에 대해서는 "부동산 상황이 급박해 하루 만에 의견 수렴한 것"이라며 "대책이 없었으면 집값이 더 폭등했을 것"이라고 적극적으로 옹호했다.​서민금융 정책인 극저신용대출에 대해서도 "극빈자 재기를 위한 복지 예산이자 마지막 손"이라며 적극적으로 받아 안았다. 일부 언론의 '연체율 74%' 보도와 야당의 "복지 예산 삭감" 공세에도 "명백한 오보"라며 정면으로 반박했다. 12·3 내란 사태로 악화한 민생을 살리기 위해 오히려 극저신용대출을 2.0 버전으로 확대하겠다고도 했다.김동연 지사에 대한 경기도정 운영 평가 조사에서 긍정 평가가 51.8%, 부정 평가가 27.5%로 집계된 것도 주목된다. 세부적으로 살펴보면 '매우 잘하고 있다' 5.2%, '잘하고 있는 편이다' 46.6%, '잘못하는 편이다' 21.0%, '매우 잘못하고 있다' 6.6%, '모름' 20.6%다.김동연 지사는 최근 임기 중 공약이던 '투자유치 100조 원+α'를 목표 시점보다 약 8개월 앞당겨 달성했다. 총규모는 약 100조 563억 원으로 집계됐다. 특히 지방정부 최초로 자체 기후위성 '경기기후위성 1호기' 발사에 성공한 것은 기후위기 대응·기후테크 산업 육성을 위한 상징적인 사업으로 주목받고 있다.김동연 지사는 지난 8월 20일 평택을 시작으로 '달려가는 곳마다 달라집니다 – 민생경제 현장투어'를 진행 중이다. 단순한 지역 방문을 넘어 지역 상권과 산업 현장, 경기도 정책과 관련된 현장을 찾아 소통하며 민생경제 활성화 방안과 정책 방향을 모색하기 위한 행보다.이번 여론조사 시기가 지난달 29~30일이라는 점도 눈길이 간다. 경기도의회 국민의힘 백현종(구리1) 대표의원이 경기도의 '복지 예산 삭감'과 경기도지사 보좌진들의 행정사무감사(행감) 불참에 항의하며 삭발과 무기한 단식농성에 돌입한 지 4일이 지난 시점이기 때문이다.당시 도의회 국민의힘은 행감 파행의 직접 원인이었던 양우식 도의회 운영위원장(국힘, 비례)의 성희롱 사건과 그의 거취에 대해서는 끝내 입장을 밝히지 않았다. 그러면서 경기도가 복지 예산을 삭감해 '이재명표 예산'을 만들었다는 주장만 내세웠다. 이번 여론조사 결과만 보면, 성희롱 사건으로 검찰에 기소된 양우식 위원장을 비호하고 김동연 지사를 공격한 도의회 국민의힘의 주장은 경기도민에게 외면당한 셈이다.이번 여론조사는 전화면접(CATI) 여론조사(휴대전화 가상번호 100%, 성, 연령대, 지역별 비례할당 무작위 추출)를 실시한 결과이며, 표본 수는 1천 명(총통화 시도 1만 2천429명·응답률 8.0%), 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 그 밖의 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.