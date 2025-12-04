청주 실종 여성 살해범은 54세 김영우

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북경찰청이 청주 실종 여성 살해 사건 피의자 김영우(54)의 신상을 4일 공개했다.충부경찰청 홈페이지에 게재된 김씨의 이름과 나이·얼굴은 내년 1월 5일까지 30일간 공개된다. 충북에서 범죄자 신상정보가 공개된 것은 이번이 처음이다.경찰은 전날 열린 신상정보공개심의위원회에서 범행의 잔혹성과 피해의 중대성, 유족 의견 등을 종합적으로 고려해 김씨 신상 공개를 결정했다고 밝혔다. 김씨는 이에 대해 별도의 이의 신청을 하지 않은 것으로 전해졌다.김씨는 지난 10월 14일 오후 9시 경 진천군 문백면의 한 노상 주차장에서 전 연인 A씨를 흉기로 10여 차례 찔러 살해한 혐의를 받는다. 그는 A씨가 다른 남성을 만나는 것에 격분해 범행을 저지른 것으로 경찰 조사에서 밝혔다.김씨가 A씨를 살해한 후 시신을 자신의 차량으로 옮겨 다음날 아무 일 없는 듯 출근한 사실이 밝혀져 충격을 더했다.김씨는 이날 퇴근 후 거래처인 음성군 소재 오폐수시설 처리조에 시신을 유기한 혐의도 받고 있다.실종 신고 접수 44일 만에 경찰은 김씨의 자백을 토대로 시신을 수습했다.경찰은 김씨가 우발적 범행임을 주장하고 있으나, 차량 이동 동선과 CCTV 분석 결과 등을 토대로 계획 범죄 가능성에 무게를 두고 수사를 이어가고 있다.충북경찰청은 이날 김영우를 살인 및 사체유기 혐의로 검찰에 구속 송치했다.한편 김씨는 사이코패스 진단검사(PCL-R)를 받았지만 사이코패스 성향은 아닌 것으로 확인됐다.