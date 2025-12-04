느린학습자가 만드는 '사랑의 도시락'을 아시나요?

큰사진보기 ▲‘사랑의 도시락’은 매월 느린학습자 아동들이 직접 만든 간식과 도시락을 지역 공공기관에 전달하는 행사다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 달 15일 늘품우리 ‘느린학습자들이 만드는 사랑의 도시락’이 청주서부소방서에 전달됐다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 달 15일 청주서부소방서는 느린학습자 아동을 대상으로 소방안전체험과 심폐소생술 등 안전교육을 진행했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

11월 15일 늘품우리 '느린학습자들이 만드는 사랑의 도시락'이 청주서부소방서에 전달됐다.'사랑의 도시락'은 매월 느린학습자 아동들이 직접 만든 간식과 도시락을 지역 공공기관에 전달하는 행사다.'늘품우리'는 경계선지능 부모님들이 양육의 지혜를 공유하고 아이들의 사회성향상을 위해 만든 공동체다.이날 늘품우리 소속 부모님과 학생들은 정성들여 만든 김밥을 가지고, 청주소방서를 찾았다.서부소방서는 아동을 대상으로 소방안전체험과 심폐소생술 등 안전교육을 진행했다.'사랑의 도시락'은 매월 진행되는데 그동안 가경주민센터, 충북도의회교육위원회, 초록우산 등 기관에 제공됐다.송편도시락과 샌드위치, 김밥 등 다양한 도시락을 제공했다.느린학습자란 '장애'와 '비장애' 어디에도 속하지 않는 경계선에 속한 지능을 가지고 있는 사람들을 지칭한다.웩슬러 지능검사 지능지수 70-79점 사이 또는 DSM-Ⅳ(미국 정신진단질환 및 통계편람) 71-84점으로 장애인과 비장애인의 사이에 해당하는 이들을 말한다. 전 국민의 13.59%가 이에 해당된다.느린학습자는 학습 및 사회성에 있어서 장애인에 준하는 어려움을 겪고 있다.그러나 장애로 등록되지 못해 국가로부터 어떠한 지원도 받지 못하고 있다. 특히 아동들은 공교육 내 일반학급과 특수학급 모두 적응이 어려워 제대로 된 학습과 사회성 교육이 이뤄지지 않고 있다.이는 성인으로까지 이어져 자립에 어려움을 겪는 등 악순환이 반복되고 있다.전문가들은 느린학습자 특성을 반영한 교육지원이 이뤄진다면 이들이 가지고 있는 어려움을 해소하고 사회구성원으로 당당히 활동할 수 있다고 보고 있다.느린학습자에 대한 사회교육의 선진국으로 평가받는 독일의 경우 특성에 맞는 다양한 교육이 진행되고 있다.경계선지능 청년의 자립을 지원한다는 돈보스코(Don Bosco)는 16~25세까지 청소년 또는 청년들 중 장애인으로 등록되어 있지 않더라도, 배움에 힘듦을 느끼는 이들이 이용한다.베를린 돈보스코는 지능이 낮아 배움에 어려움이 있거나, 심리적인 어려움 또는 복합적인 장애가 있어 공립학교에 적응하기 어려운 학생들을 위한 학교다. 이곳은 교육과 치료를 목표로 가정방문 상담과 교육, 직업체험을 비롯해, 숙박도 제공한다. 숙박은 1년 정도 머무를 수 있고, 또 다른 도움이 필요하다고 판단되면 다른 기관과 유기적으로 연계한다.직업체험 프로그램도 운영되는데, 현재 진행되는 프로젝트는 목공·미술·금속 분야 등 3가지다. 4~5년을 주기로 변경되는 이 프로젝트는 본격적인 직업교육 이전에 학생 스스로 자신이 무엇을 좋아하는지 탐색해 볼 수 있는 기회다. 개방적인 장소에서 여럿이 공동작업을 어려워하는 학생들을 위해 1인 작업실도 마련되어 있다.