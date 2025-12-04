큰사진보기 ▲대고산경학사 노천대회가 열렸던 대고산과 경학사 옛터 ⓒ 박도 관련사진보기

큰사진보기 ▲신흥무관학교 옛 터지린성 유하현 합니하 신흥무관학교 옛 터로 추정 ⓒ 박도 관련사진보기

큰사진보기 ▲석주 이상룡 후손석주 이상룡 후손 이항증 선생(전 광복회 경북지부장) ⓒ 박도 관련사진보기

아아! 슬프다 한민족이여, 사랑해야 할 것은 한국이로다. 땅이 없으면 무엇을 먹고살며, 나라가 없으면 어디서 살겠는가? 내 몸 죽으면 어느 산에서 묻힐 것이며, 우리 아이가 자라면 어느 집에서 살게 하겠는가? … 차라리 칼을 빼어 자결하고 싶어도, 내 몸 죽여 도리어 적을 기쁘게 할 염려가 있다. 곡기를 끊어 굶어죽고 싶어도, 나라를 팔아먹고 이름만 사게 되는 일이니 어찌 차마 그러겠는가? 눈물을 흘리며 하늘 끝까지 치욕을 받을 것인가, 그렇지 않으면 힘을 길러 끝내 결과를 보겠는가? … 오라, 오라! 우리 집단을 보전하는 것이 곧 우리 민족을 보전하는 것이요, 우리 경학사를 사랑하는 것이 곧 우리나라를 사랑하는 것이라.

덧붙이는 글 | 이 기사는 월간 <순국> 12월호에도 실립니다.

회인현에 정착한 이상룡은 그 뒤 통화, 유하, 해룡, 반석, 서란 등으로 옮겨 살면서도 오로지 우리 동포의 자치와 조국 독립운동에 이바지하였다. 이시영, 이동녕, 이회영과 함께 국권 회복과 함께 먼저 민단자치의 중추기관으로 추가가에 경학사(耕學社)를 설치했다.1911년 4월, 유하현 삼원포의 대고산에서 3백여 명이 참석한 가운데 경학사 창설을 위한 노천 군중대회를 열었다. 이 대회에서 이동녕을 임시의장으로 선출하여 다음 5개항을 의결하였다.첫째, 민단 자치기관의 성격을 띤 경학사를 조직할 것.둘째, 전통 도의에 입각한 질서와 풍기를 확립할 것.셋째, 개농(皆農)주의에 입각한 생계 방도를 세울 것.넷째, 학교를 설립하여 주경야독의 신념을 고취할 것.다섯째, 기성군인과 군관을 재훈련하여 기간장교로 삼고 애국청년을 수용하여 국가의 동량 인재를 육성할 것.이 결의에 따라 경학사를 조직, 사장에는 이상룡이 추대 되었으며, 내무부장에 이회영, 농무부장에 장유순, 재무부장에 이동녕, 교무부장에 유인식이 임명되었다.경학사는 만주 지방에 설치한 최초의 민단 자치기관으로 이를 설립한 주요 인물들은 신민회의 간부들이었다. 신민회의 주요 목적은 국외 독립운동기지 건설과 무관학교의 설립이었으니 그 취지에 따라 경학사가 설립되었다. 경학사 창설대회를 일제 앞잡이가 정탐할까 염려하여 대고산 속에 들어가 노천에서 가졌다.이때 이상룡이 경학사 취지서를 낭독하자 거기 모인 동포들은 모두가 눈물을 흘렸다. 그때까지 국경을 넘어온 동포들이 대부분 값싼 황무지를 빌려 화전 농사로 가난을 면치 못한 것을 보고, 이상룡이 나서서 강가의 넓은 땅을 빌려 억새 풀을 베어내고 논을 만들어 벼농사를 짓게 하여 비로소 동포들이 굶주림에서 벗어날 수 있었다.만주의 벼농사는 이때가 효시였다. 경학사 창설 이래 가장 심혈을 이룬 사업은 남만주 일대 여러 곳에 소학교를 세워 동포의 자질 향상을 꾀하였다. 아울러 조국광복에 이바지할 인재 양성을 위하여 합니하에 신흥학교를 세워서 국내외 청년을 모아 문무를 겸한 신교육을 실시하였다. 이 신흥학교는 그 후 신흥무관학교로 발전하여 여기서 배출된 인재가 후일 중국대륙 일대에서 항일 전선의 전위를 담당하였다. 이상룡이 주축이 된 경학사는 이후 부민단(扶民團)으로, 3.1운동 전후에는 한족회(韓族會)로 개편·발전하였다.1922년 이상룡은 만주에 흩어져 있는 여러 독립군단을 통합하여 대한통의부(大韓統義府)로 결성하는 데 산파역을 맡았다. 1925년 3월, 상해임시정부 의정원에서는 대통령 이승만을 탄핵 면직하고, 임시 대통령에 추대된 박은식이 임시정부 헌법을 개정하여 국무령 중심제로 고쳤다. 임시정부 의정원에서 국무령을 선출한 결과, 이상룡이 초대 국무령으로 피선되었다.이상룡은 그해 9월 국무령에 취임한 후, 그동안 남만주와 중국대륙에서 항일 투쟁에 크게 활약한 이탁, 김동삼, 오동진, 현천묵, 김좌진, 조성환, 이유필 등을 국무위원에 임명했으나, 이분들 가운데는 동포가 절대 다수인 만주를 떠나서는 국권회복을 할 수 없다고 거듭 사양하여 처음의 뜻을 이룰 수 없었다. 또, 당시 세계 사조의 영향으로 좌우 대립, 임시정부 내부 갈등이 가시지 않아서 그 조정을 위해 약 반년동안 심혈을 기울였지만 수습의 가망성이 보이지 않자 마침내 스스로 사임하고 훌쩍 만주로 돌아왔다.상해에서 돌아온 이상룡은 충격이 컸다. 임정 내분을 수습하지 못한 자탄과 날로 뻗어나는 일제의 세력, 그 세력에 투항하는 옛 동지들, 중국대륙 일대에 득실거리는 밀정들... 1929년에는 서란현 소과전자로 이주, 그새 노령으로 독립운동은 아들 손자에게 맡기고 칩거 후 서거하셨다. 1990년, 석주 선생 서거 58년 만에 대한민국 국가보훈처의 해외선열 유해 봉환 사업에 따라 국립묘지 임정 묘역에 모셨다.다음은 경학사 사장 이상룡이 낭독한 '경학사 취지서'다.