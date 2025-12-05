"1년 걷기로 소고기 선물" 모르면 손해인 서울시 사업, 그런데요...

큰사진보기 ▲2024년 6월 18일 오후 서울 광화문광장에 마련된 손목닥터9988 무동력 트레드밀 걷기 챌린지 행사장에서 한 시민이 양산을 쓴 채 운동을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲손목닥터9988 슈퍼앱 개편 안내 ⓒ 서울시 관련사진보기

나와 아내는 매일 걷기를 하고 있다. 60대 후반의 아내는 하루 8천 보, 70대인 필자는 하루 5천 보를 걷고 있다. 아내와 시장을 한 바퀴 돌면 2500보, 서울 시내에 다녀오면 5천 보가 조금 넘는다. 아내는 걸음 수가 부족해 따로 더 운동하기도 한다.우리 부부는 그야말로 '누죽걸산'(누우면 죽고 걸으면 산다는 말을 은어)을 운동 신조로 삼고 있다. 걷기 기록은 서울시 스마트 헬스케어 프로그램인 '손목닥터9988' 애플리케이션에 자동으로 입력되고, 걷기 목표(일 8000보, 70세 이상 5000보)를 달성하면 하루 200P가 적립되고 이를 '서울페이'로 바꿔 일상에서 사용할 수 있다. 서울시민뿐만 아니라 서울 직장인이나 자영업자도 가입할 수 있다.주변에서는 '걷기 마니아'들이 소소한 일상을 즐기고 있다는 이야기가 자주 들린다. 동네 지인은 최근 1년 동안 모은 10만P를 서울페이로 전환해 소고기를 가족에게 선물했다고 자랑했다. 또 다른 지인은 걷기 포인트로 얼마 전 남대문 시장에서 친구들과 회식을 즐겼다.아내와 걷기를 본격적으로 시작한 지 만 2년, 우리도 그간 10만P 가까이 모았다. 이를 돈으로 계산하면 십만 원 정도로 여러 곳에 당장 사용할 수 있지만 더 적립할 계획이다.걷기 포인트 혜택은 작은 비용투자로 큰 건강 효과를 기대하는 이른바 '당근 정책'이다. 운동을 습관화하도록 동기를 부여한다. 손목닥터9988 참여인원은 올해 250만 명을 넘었다고 한다.아내와 나도 나이를 고려해 다른 운동을 하기에는 여러모로 부담스럽고 시간도 부족해 걷기가 운동의 전부라 해도 과언이 아니다. 아무리 바쁘고 날씨가 궂어도 걷기만은 게을리하지 않고 있다.서울시는 손목닥터9988의 포인트 적립 개편안을 12월 1일부터 시행하고 있다. 개편안의 주요 골자는 걷기 운동뿐 아니라 체력측정, 대사증후군관리, 치매예방, 금연관리프로그램 등에 참여한 시민들에게 다양한 건강관리 포인트를 제공하는 것이다.구체적인 내용을 살펴보면 걷기 포인트는 일 200P에서 100P로 줄이고 서울체력9988 체력인증제도를 도입해 연간 최대 1만P 적립하는 내용을 신설했다. 60세 이상 치매예방관리에 성공하면 연간 최대 1만1000P를, 금연관리프로그램에 성공하면 연간 최대 1만9000P를 적립할 수 있다.그런데 걷기 포인트는 걷기 실적에 따라 차등지급하는 것으로 바뀌었다. 당초 일 200P를 일 100P로 줄이고 주말 1일을 포함해 주 5회 성공 시 500P를 추가지급하는 내용이다. 지속적인 걷기를 유도하기 위한 조치라지만 참여시민들은 아쉽다는 반응 일색이다.특히 걷기를 주 5회가 아니라 일주일 내내 꾸준히 실천하는 고령자들은 상대적으로 손해라는 지적이다. 일례로 개편된 기준으로 일주일 내내 매일 걷는 사람은 7회*100P+500P(추가)=1200P이다. 하지만 종전대로라면 7회*200P=1400P다.서울시는 걷기 신체활동 포인트를 기존 회원을 대상으로 아예 연 10만P에서 7만5000P로 제한했다.이처럼 걷기 포인트가 줄어든 것에 대해 아내는 실망하는 눈치다.동갑인 대학 동창은 "걷기 운동만으로 근근이 건강을 유지하고 있는데 인센티브를 늘리지 못할망정 줄이다니 말이 안 된다"라고 했다. 20년 동안 당뇨와 고혈압을 앓고 있는 대학 선배도 "매일 걷기 운동으로 당뇨를 포함해 대사증후군까지 관리하고 있다"면서 걷기 인센티브를 줄이는 것은 탁상공론이라고 지적했다.세계 주요 국가 중에는 고령자들이 건강관리를 잘하면 생활비, 보험료 할인, 현금 등 다양한 인센티브를 제공하고 있는 정부들이 있다. 건강한 고령자들을 특별히 우대하고 있는 것이다. 서울시도 이번 개편안에 손목닥터9988 참여자가 월 20일 이상 걷기 목표를 달성하면 보험 가입 시 보험료 5~10%를 12~60개월간 할인해 주는 혜택을 신설했다.우리가 고령화 모델로 늘 참고하는 일본은 최근 '공헌수명'이라는 신개념을 도입해 주목받고 있다. 이는 기존의 '건강수명'과 '기대수명'과 달리 고령자들이 건강하게 오래 살면 의료, 돌봄, 요양 등 사회적 부담을 줄여 사회에 궁극적으로 기여한다는 개념이다. 수명개념도 점차 달라지고 있는 것이다.'초고령사회'를 맞아 고령자들이 스스로 건강을 챙기고 응원하는 분위기가 더욱 확산돼야 한다. 이에 정부와 지자체는 건강한 고령자에 대한 건강관리 인센티브에 결코 인색해서는 안 된다고 생각한다.