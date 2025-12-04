'예산 증액' 광주운전면허시험장 1급지로 정상 추진

큰사진보기 ▲광주광역시 운전면허시험장 조감도. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

AD

예산 부족으로 공사 지연과 면허시험장 규모 축소 위기에 처했던 광주광역시 운전면허시험장 건립 사업이 정상 추진된다.더불어민주당 진진숙(광주 북구을) 의원은 "광주운전면허시험장 조성사업의 내년도 국비 예산 64억4000만원을 증액·확보했다"고 4일 밝혔다.지난 2023년 착공한 광주운전면허시험장은 최근 공사비·자재비 상승과 건설기술진흥법 개정에 따른 감리 방식 변경으로 추가 비용이 발생, 기존 예산으로는 정상적인 공사 진행이 불가능한 상황이었다.도로교통공단 측도 추가 예산이 확보되지 못하면, 사업이 일시 보류될 수 있다는 견해를 밝혔다.전 의원은 예산심사 과정에서 이 같은 상황을 관련 부처와 긴밀하게 협의해 예산 증액을 이뤄냈다고 설명했다.내년도 증액 예산은 ▲건축 공사비 부족분 33억5700만원 ▲감리비 24억3300만원 ▲농지보전부담금 6억5000만원이다.특히 공사비 부족으로 기능이 대폭 축소된 '2급지' 변경이 우려됐던 광주운전면허시험장은 이번 예산 증액으로 애초 계획대로 1급지 규모와 기능을 유지할 수 있게 됐다.전 의원은 "예산 부족으로 첫 삽을 뜨고도 공사가 멈추거나, 시민들이 기대했던 1급지 시험장이 반쪽짜리로 전락할 뻔한 위기를 막을 수 있어 매우 다행스럽게 생각한다"며 "광주 시민이 다른 지역에서 원정 시험을 진행해야 하는 불편을 해소할 수 있도록, 내실 있는 1급지 시험장이 완공될 때까지 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.