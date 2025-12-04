성일종도 찾은 민주당 전 시장 북콘서트... "승리의 길로 달려갈 것"

큰사진보기 ▲맹 전 시장은 11월의 마지막 주말인 지난 29일, 북콘서트 열고 내년 지방선거에서 시장 출마를 공식화했다. ⓒ 맹정호 SNS 갈무리 관련사진보기

- 북콘서트 반응은?

- 최근 한 행사장에서 국민의힘을 상징하는 빨간 옷을 입어 눈에 띄었는데.

- 낙선 후 공직선거법 위반 재판 등이 있었다. 이번 선거에 나서는 각오는?

- 끝으로 시민들에게 하고 싶은 말이 있다면?

큰사진보기 ▲지난달 29일 열린 민주당 맹정호 전 시장의 북콘서트에 서산태안 지역구 국민의힘 성일종(사진, 오른쪽) 의원도 참석해 축하했다. ⓒ 맹정호 SNS 갈무리 관련사진보기

내년 지방선거를 6개월 앞두고 서산 출마 예정자 가운데 처음으로 북콘서트를 개최한 더불어민주당 맹정호 전 시장의 각오는 오직 '승리'뿐이다.맹 전 시장은 11월의 마지막 주말인 지난 29일, 북콘서트 열고 내년 지방선거에서 시장 출마를 공식화했다.지난 선거에서 낙선 후 공직선거법 위반으로 재판받는 등 부침도 있었지만, 대법원은 지난 4월 맹 전 시장에게 무죄를 선고한 원심판결을 확정했다.한결 가벼운 마음으로 선거에 나서는 맹 전 시장은 이날 <길은 끝나는 곳에서 다시 시작된다>라는 제목의 책을 출간하고 본격적으로 선거 준비에 돌입했다.민주당 당원을 비롯해 지지자와 시민 등 주최 측 추산 모두 1천여 명이 북콘서트에 참석해, 출정식을 방불했다.맹 전 시장은 충남대학교 총학생회장, 서산태안환경운동연합 사무국장, 노무현 대통령 비서실 행정관, 충남도의회 의원(재선), 민선 7기 서산시장으로 활동했다.서산 지역 출마 예정자 가운데 가장 먼저 북콘서를 개최한 후 지역 곳곳을 누비는 맹 전 시장을 지난 2일 만나 미니 인터뷰 형식으로 이야기를 들어봤다."현직도 아니고, 이래저래 걱정이 좀 있었는데, 성황리에 잘 끝났다. 민심을 확인할 수 있었다. 승리해야 하는 이유가 더 선명해졌다. 서산은 위기를 극복해야 한다. 위기를 극복할 준비가 되어 있다.""얼마 전 마을 공동 김장이 있어서 고춧가루 묻혀도 표시가 덜 날 거 같아서 빨간색 점퍼를 입고 참가했다. 당시 행사장에서 시민들에게 '당연히 파란색 점퍼인 줄 알았는데, 빨간색도 잘 어울린다'라는 소리를 들었다.어느 때부터 색깔이 정치적인 성향을 나타내는 표시가 되었다. 개인적으론 안타깝다. 통합과 화합을 이야기하면 나쁜 소리를 듣는 시절이지만, 국민통합이나 시민 통합, 사회통합은 우리 시대의 과제다. 다음엔 파란색과 빨간색이 섞인 옷을 입어 볼 생각이다.""낙선 후 이임식 당시 직원들에게 '길은 끝나는 곳에서 다시 시작 된다'라고 말한 적이 있다. 내가 걸음을 멈추진 않는 이상, 길은 끝나지 않는다. 새롭게 길을 만들며 뚜벅뚜벅 전진하겠다.또한, 저의 길은 저만의 길이 아니다. 시민의 길이고 미래의 길이다. 막중한 책임감을 느낀다. 다시는 (시민들을) 실망시키지 않는 단단해진 맹정호가 되겠다. 승리의 길로 달려가겠다.대한민국의 주인은 국민이고, 당의 주인은 당원이듯 서산의 주인은 바로 시민이다. 시민 중심의 서산행정과 위기의 서산을 다시 살리기 위해 뛰고 또 뛰겠다.""길은 이미 시작되었다. 그 길에 (많은 분이) 동행해줘서 고맙다. '새로운 시민의 길'을 함께 만들고 함께 승리하겠다."