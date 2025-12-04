'인사 청탁 논란' 터진 문진석, 이틀 만에 "송구"... 민주당은 뭉개기?

당장 여당에 논란이 터졌는데 당사자는 이틀간 침묵했다. 국회 본회의장에서 대통령실 비서관에게 인사 청탁성 메시지를 보낸 것이 언론에 포착된 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표(충남 천안갑)는 논란 이틀 만인 4일 낮 12시 49분에 "부적절한 처신 송구하다"는 사과 입장을 밝혔다. 민주당은 사안의 중대성에는 공감하면서도 뾰족한 공개 대응은 아직까지 없는 상태다.
문진석 운영수석이 여론에 도마 위에 오른 건 12월 2일 밤부터다. 정부예산안 관련 국회 본회의가 진행될 때 김남국 대통령실 디지털소통비서관에게 보낸 텔레그램이 <뉴스핌> 카메라에 잡히면서다. 특정인을 한국자동차산업협회장에 추천해달라고 부탁하는 내용이었다. 문 수석은 <오마이뉴스>에 "청탁은 아니고 추천한 것"이라는 입장을 밝힌 후 추가 해명이나 사과, 거취 표명 없이 이틀 가량 침묵해왔다.
특히 김남국 비서관이 "훈식이형(강훈식 대통령실 비서실장)과 현지누나(김현지 대통령실 제1부속실장)에게 추천하겠다"고 답하면서 국민의힘은 '김현지 대통령실 실세설'을 재점화시키는 모양새다.
문진석의 '이틀 침묵'
논란이 일자 문진석 운영수석은 이틀간 공개 활동을 하지 않았다. 3일 자신이 여당 간사로 있는 국회 운영위원회 전체회의에도 모습을 드러내지 않았다. 3일 국회 운영위는 민주당 원내지도부가 정성을 들이고 있는 국회법 개정안(필리버스터 유지 요건 변경 관련)을 통과시켰다. 이 자리에 여당 간사가 없었던 것.
문 운영수석은 그다음날인 4일 정책조정회의에도 출석하지 않았다. 참고로 원내 운영수석은 정책조정회의에 이따금 출석해 발언하곤 했다.
민주당이 밝힌 공식 사유는 '건강 상의 문제'였다. 4일 정책조정회의 후 문금주 원내대변인은 "문진석 운영수석이 지난 정부예산안 협상 과정에서 이틀 정도 날을 새우는 등 무리해서 몸이 안 좋은 상태"라고 밝혔다.
이후 문 운영수석은 4일 낮 12시 49분에 침묵을 깨고 자신의 소셜미디어에 세 문장짜리 입장문을 올렸다. 당 안팎의 당직 사퇴 요구에 대한 입장 표명은 없었다.
"입이 열개라도 할 말이 없습니다. 부적절한 처신 송구합니다. 앞으로 언행에 더욱 조심하겠습니다."
원내대표와 운영수석만 아는 '엄중경고'
표면상으로는 문진석 운영수석과 관련한 민주당 내 논의 진행이 더딘 것으로 보인다. 4일 오전 현재까지 민주당 지도부 차원에서 문 운영수석과 관련해 취해진 조치는 김병기 원내대표의 '엄중경고'가 전부다.
그런데 이는 공개적인 자리에서 나온 경고도 아니었고, 김병기 원내대표와 문진석 운영수석간 통화에서 벌어진 일이다. 민주당도 원내대표가 운영수석에게 엄중한 경고를 했다는 행위만 알고 있을 뿐 구체적 내용을 설명한 적은 없다. 원내지도부 내에서도 운영수석의 거취와 관련한 논의는 없는 상태다.
참고로 대통령실은 3일 오전 김남국 비서관에 대해 "부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다"라고 비교적 구체적인 조치 사항을 알렸다.
민주당 지도부 대응은?
민주당 지도부의 대응 속도가 이전 사례와는 다르다는 말도 나온다. 정청래 당대표는 취임 이후 자당 인사와 관련한 이슈에 '윤리감찰단 진상조사 지시'를 발빠르게 했던 이력이 있다. 최강욱 전 교육연수원장의 조국혁신당 성폭력 사건 관련 2차 가해성 발언 의혹, 이춘석 전 법사위원장(현 무소속)의 주식 차명거래 의혹, 장경태 의원의 성추행 의혹 등이 불거졌을 때 즉각 대응했다.
앞서 언급한 세 사례와 문진석 운영수석 논란은 성격이 달라 윤리감찰단 진상조사까지는 필요없다는 것이 당 지도부의 입장이다. 박수현 민주당 수석대변인은 4일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와의 인터뷰에서 "매우 부적절한 것에 당내 이견은 없다"면서도 "이 문제는 윤리감찰단에 진상 조사를 지시할 성격은 아니다. 이것이 어떤 범죄 행위와 연관이 돼 있다거나 이런 성격의 것은 아니지 않느냐"라고 말했다.
이어 "부적절했다고 하는 것은 도덕적·정치적·정무적으로 부적절했다는 의미이기 때문에 어떤 범죄 혐의를 전제로 하는 윤리감찰단의 진상 조사와는 조금 결이 다른 문제"라고 부연했다.
또한 문진석 운영수석이 원내지도부라는 점도 살펴봐야 한다는 말도 있다. '정청래 당대표의 별다른 대응 지시가 있었는지' 묻는 <오마이뉴스>에 박수현 수석대변인은 "원내대표 소관일 수 있는 문제를 당대표라고 해서 즉각 이렇게 하자 저렇게 하자 할 순 없다"면서 "상황을 보고 드릴 당대표와 물어볼 것"이라고 답했다.
