독립운동했던 사천 사람 '황성열(黃性烈)'을 아시나요?

사천읍 출신의 황성열 선생. 그의 유족들은 그가 독립군 자금을 전달하던 중 일경에 붙잡혔다고 믿고 있다. 그는 신의주 형무소에서 옥고를 치르다 1944년에 감옥에서 숨졌다.

"이름은 황성열(렬), 출생지는 사천입니다. 독립운동하다가 신의주 형무소에서 돌아가신 저의 외삼촌. 세상이 이제라도 이름 석 자 기억해 주면 좋겠습니다. 돌아가신 어머니의 간절한 바람이기도 했지요."

큰사진보기 ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

황성열 선생이 만주에 있는 길림보통학교를 후원한 정황이 담긴 1933년 7월 23일 자 동아일보 기사

"저의 외할아버지로선 자식을, 어머니로선 오빠를 감옥에서 잃었어요. 엄청나게 충격적인 일 아니겠어요? 그 충격으로 외할아버지는 이듬해인 1945년에 돌아가시기까지 했고. 집안이 풍비박산 났다고 봐야죠. 그러니 저의 어머니는 그 당시 기억을 잊을 수 없었을 겁니다."

"1943년 가을에 경찰로부터 연락을 받았다고 해요. 아들이 신의주 경찰서에 붙잡혀 있다고. 그래서 12월쯤 외할아버지께서 면회를 갔는데, 몸이 많이 상해 있더라고 해요. 영문을 물으니, '국경에서 경찰에 붙잡혔고, 몸에 현금을 지니고 있었다. 곧 풀려 날 것이니 걱정 마시라.' 이런 답을 했다더군요. 20대 중반부터 독립군 자금을 마련해 전달하곤 했다던데, 아마도 가족을 안심시키려 했던 말인 것 같습니다."

황성열 선생이 1944년 5월 8일 오전 8시 45분에 신의주부 미륵동 15번지의 1에서 사망했음을 알리는 제적 기록. 이 주소는 당시의 신의주 형무소를 가리킨다.

"당시 5년 형이면 꽤 중형이에요. 단순히 독립군 자금만 전달했으면 1~2년 형이었다던데. 상상해 본다면, 자금을 전달받을 곳 등 관련 정보를 노출하지 않아서 그러지 않았나 싶어요. 결국 감옥에서 몇 달을 못 버티고 돌아가셨는데, 시신이라도 수습하기 위해 찾아갔던 외할머니는 아들 모습을 보고 졸도를 하셨다고 해요. 고문을 당해 몸이 엉망이었던 거죠."

"사실 외조카인 제가 나서기가 그렇잖아요? 직계가 아니어서 관련 정보에 접근하기도 어렵고. 그런데 직계 쪽이 그만큼 어려운 상황이라. 오죽하면 어머니께서 저에게 유언처럼 당부했겠습니까."

자신의 외삼촌인 황성열 선생을 독립유공자로 추서하기 위해 동분서주하고 있는 김현 씨. 사천시민들에게 도움을 청하고 있다.

"일제 강점기였던 데다가 신의주에서 재판을 받고, 감옥에 갇혔던 터라 정보 찾기에 한계가 있습니다. 혹시나 하는 마음으로 사천시민께도 도움을 청합니다. 황성열(黃性烈)이란 분에 관한 작은 정보라도 있다면 연락해 주십시오. 고마움 잊지 않겠습니다."

외삼촌의 행적을 좇아 <뉴스사천>을 찾아온 김현씨의 얘기다. 그는 진주 시민으로, 경상국립대학교병원에서 상임 감사를 지낸 바 있다. 그가 지금까지 밝혀낸 외삼촌에 관한 정보를 요약하면 다음과 같다.이름은 황성열(黃性烈)이다. 1912년에 사천읍 정의리에서 태어났다. 그의 아버지는 황창수(黃昌秀) 씨로, 당시 사천읍에선 상당한 재력가였다. 진주고, 진주여고 설립 시 거금 3백 원을 기부한 사실이 1923년 3월 30일 자 <동아일보>에서 확인된다.그는 사천공립보통학교 4학년에 재학하다가 1925년 9월에 진주공립보통학교로 전학했다. 비슷한 시기에 부모가 진주로 이사한 것으로 보인다. 이후 진주에서 생활하던 황성열은 강수영, 빈태문 등과 진주청년동맹에서 활동했다. 강수영·빈태문은 훗날 독립유공자로서 건국포장과 건국훈장 애족장에 각각 추서된 인물이다.그 무렵 황성열은 진주농업학교 등 몇몇 학교의 동맹휴업 사건의 배후자로 지목돼 경찰에서 조사를 받기도 했다. 이는 1931년 3월 3일 자 <동아일보> 등의 기사로 확인된다. 1933년 7월 23일 자 신문에서는 어려움에 빠진 길림보통학교를 돕는 후원금 모집 참여자로 이름이 오르기도 했다. 후원한 금액은 2원이다.다만 이 후원자가 황성열 본인인지, 아니면 한자까지 이름은 같지만 다른 사람인지 알 수는 없다. 만약 김현 씨의 외삼촌이 맞다면, 그는 이 무렵 만주까지 활동 무대를 넓혔거나, 만주의 지인과 긴밀히 소통했음을 짐작할 수 있다.슬하에 아들 둘과 딸 하나를 둔 황성열은 1943년 가을 무렵 일경에 긴급히 체포된다. 체포되어 감금된 곳은 신의주였다. 이어 징역 5년 형을 선고받고 신의주 형무소에서 옥살이 중 1944년 5월 8일에 숨을 거뒀다. 가족들이 기억하는 그의 죄명은 치안유지법 위반이었다.여기까지가 김현씨가 파악한 외삼촌 황성열 선생에 관한 정보다. 황 선생의 삶의 종착지가 신의주 형무소인 데다 남북이 나뉜 상황이라 더 자세한 기록을 찾기가 어려웠다는 게 김현씨의 설명이다.그런데도 그는 자신의 외삼촌이 독립유공자로 인정받아야 마땅하다고 믿고 있다. 어머니가 생전에 되풀이했던 말씀이 거짓일 리 없다고 여기는 까닭이다.어머니의 기억은 아주 또렷했던가 보다. 이어지는 김현씨의 이야기다.황성열 선생은 이후 재판에서 치안유지법 위반으로 5년 형을 받았다. 이 또한 김씨 어머니의 기억에 의존한 정보다.그렇게 황성열 선생은 한 줌 재로 변해 고향으로 돌아왔다. 사천과 진주 두 곳에 있던 집에는 경찰이 수시로 들이닥쳐 들쑤시곤 했다. 공출이란 명분으로 재산을 뜯어 가기도 했다. 가세는 급격히 기울었고, 가족도 뿔뿔이 흩어져야 했다.김현씨의 남은 숙제는 외삼촌을 독립유공자로 인정받는 일이다. 지금까지 모은 자료와 정보를 정리해 국가보훈처에 독립유공자 추서를 신청할 계획이다. 그러면서 <뉴스사천> 독자들에게도 당부를 남겼다.