70대 부부의 매콤 달콤 '재밌는' 점심상

떡볶이

"그거 다하지 뭘 남겨?"

"우리 둘이 먹을 건데 4인분은 너무 많지. 다른 것도 할 건데."

"많기는, 내가 다 먹을 수 있어."

인터넷쇼핑몰에서 주문한 포장마차 간식들

오징어 튀김과 잡채 김말이

"어 이건 포장마차에서 파는 거 아니야?"

"맞아. 그런데 이런 음식도 인터넷쇼핑몰에 다 있더라고. 나도 신기해서 사봤어. 어때? 괜찮지?"

"그러니깐 내 말이 맞잖아. 저거 나중에 먹으면 맛없을 텐데."

"걱정하지마 내가 다 먹을게."

어묵탕

지난 3일, 날씨가 갑자기 너무 추워졌다. 외식하러 밖으로 나가는 것도 망설여진다. 냉장고를 열어보니 지난번 인터넷 쇼핑몰에서 사 놓은 포장마차 간식들이 잔뜩 있어 그것으로 점심을 해결하기로 했다. 떡볶이와 어묵탕 등 이것저것 한 상 차려 포장마차 간식을 집에서 즐겨보기로 했다. 떡볶이를 하려 하자 남편이 물었다.남편이 밀가루 음식을 좋아하긴 하지만 분명히 남을 것 같았다. 조금 늦은 점심이라 출출했나 하는 생각도 들었다. 남편의 말대로 떡볶이를 4인분을 다했다. 대신 다른 음식은 맛보는 정도로 조금씩만 하기로 했다.조리 과정은 그다지 복잡하지 않았다. 물을 붓고 함께 끓이거나 데우거나 하는 등 정말 간단했다. 가끔 이용하고 있는 '밀키트'식품이다. 여러가지 음식을 해도 시간이 오래 걸리지 않는다. 장소만 다르지 우리는 포장마차에서 즐기고 있는 것과 같았다.떡볶이가 끓고 있으니 나도 시장기가 더 도는 듯했다. 우선 남편에게 어묵탕과 떡볶이를 차려주었다. 남편은 "떡볶이 맛있다. 떡이 길고 우리가 먹던 그 가래떡하고는 조금 다른데"한다. 내가 "그건 밀가루 떡이라 그래. 다른 맛도 느껴봐"했다. 남편은 맛을 음미하듯 천천히 먹는다. 이내 "음, 더 쫄깃쫄깃하면서 새로운 맛이네"하더니 맛있게 먹는다.떡볶이는 남편이 좋아하는 음식이다. 오징어튀김은 평소 내가 좋아하는 음식인데 몇년 전부터 오징어가 너무 비싸 엄두를 못내고 있다가 얼른 구매하게 되었다. 잡채김말이는 오래 전 손주들 해주던 생각이 나서 사게 되었다. 이 모든 것을 집에서 즐길 수 있다는 것이 재밌다는 생각이 들기도 했다.오징어튀김, 잡채김말이, 호떡 등을 프라이팬에 데웠다. 오징어튀김은 집에서 한 번 더 튀겨 주면 더 맛있다고 하는데 번거로운 생각이 들어 프라이팬에 올리브오일을 넉넉히 따라 데우는 수준으로 조리했다. 떡볶이를 한참 맛있게 먹던 남편이 새로운 음식이 차려지자 그곳으로 손이 바쁘게 움직인다.우리 부부 나이가 80대를 향해가고 있으니 신기할 수밖에 없는 일이다. 나가서 먹은 점심보다 집에서 새로운 음식을 먹으니 오히려 더 많은 대화를 나눌 수 있었다. 누구의 눈치도 보지 않고 큰소리로 웃으면서 작은 소재로도 재밌게 점심을 먹었다. 이것저것 먹은 남편은 떡볶이는 못 먹겠다고 한다.최대한으로 국물과 건더기를 따로 구분해 놓았다. 돈도 적게 들고 외식이라는 번거로움도 없이 즐거운 점심 식사를 마쳤다. 남편이 수고했다면서 설거지를 끝내고 싱크대 정리까지 깔끔하게 마무리한다. 늙은 우리 부부는 이렇게 하루하루를 보내고 있다.