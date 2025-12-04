통일부 "억류자 문제, 북측에 여러번 문제제기... 다각도로 노력 중"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 청와대 영빈관에서 열린 '새롭게 선 민주주의, 그 1년' 외신 기자회견에서 답변하고 있다. 2025.12.3 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

통일부는 4일, 북한에 억류된 우리 국민 문제와 관련해 "정부는 억류자 문제 해결의 시급성을 인식하고 있으며, 북한과의 대화를 통해 문제를 해결하기 위해 노력 중"이라고 밝혔다.통일부는 이날 오전 입장문을 통해 "남북간 대화가 이루어 진 시기에는 여러 차례 북측에 이 문제를 제기한 바 있다"고 강조했다.통일부에 따르면 지난 2018년 6월 1일 판문점에서 열린 남북고위급회담에서 조명균 통일부 장관이 이 문제를 제기했고 북측 리선권 단장은 "현재 국내 전문기관들에서 철저히 검토하고 있다"고 언급했다.통일부 관계자는 "국내적으로도 억류자 가족과 수시로 소통하며 아픔을 위로하고 있다"며 "지난 9월 24일 정동영 장관이 최춘길, 김정욱 선교사 가족을 면담한 바 있다"고 설명했다.또 억류자 문제를 해결하기 위한 국제협력도 추진하고 있으며, 지난 11월 유엔총회 제3위원회를 통과한 북한인권결의에도 납북자·억류자 문제 해결 노력이 포함되었다고 밝혔다.통일부는 "앞으로도 우리 국민인 북한 억류자의 귀환을 위해 다각적 노력을 해 나갈 것"이라고 덧붙였다.통일부 입장문은 대통령실이 "탈북민 3명을 포함해 현재 우리 국민 3명이 2013년부터 2016년에 걸쳐 간첩 죄 등의 혐의로 억류되어 있는 것으로 파악된다"면서 "국민적 공감대를 바탕으로 조속한 남북 대화 재개 노력을 통해 해결해 나가겠다"는 입장을 밝힌 후 나왔다.앞서 전날 12.3 비상계엄 1년을 맞아 청와대 영빈관에서 열린 외신 기자회견에서 이재명 대통령은 '북한에 억류된 한국 국민들의 석방을 위해 어떤 노력을 할 것인지'를 묻는 미국의 북한 전문 매체 < NK뉴스 > 기자 질문에 "처음 듣는 이야기"라며 위성락 국가안보실장에게 경위 파악을 지시한 바 있다.현재 북한에는 선교사 3명(김정욱·김국기·최춘길)과 탈북민 3명 등 한국 국적자 6명이 억류되어 있는 것으로 알려져 있다.