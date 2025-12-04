필리핀 마닐라만, 계속 밀려오는 쓰레기 속에서 희망을 찾다

큰사진보기 ▲LPPWP 정화활동을 위해 모인 마닐라 시민들 ⓒ 동아시아바다공동체 오션 관련사진보기

큰사진보기 ▲마닐라만의 습지공원 해안가에 떠밀려온 쓰레기 ⓒ 동아시아바다공동체 오션 관련사진보기

큰사진보기 ▲해변 한켠에 온갖 쓰레기가 모래와 나뭇가지와 뒤섞여 쌓여있다. ⓒ 동아시아바다공동체 오션 관련사진보기

큰사진보기 ▲마닐라에 거주하는 고등학생 참가자들이 쓰레기를 주워 마대에 담고 있다. ⓒ 동아시아바다공동체 오션 관련사진보기

큰사진보기 ▲마닐라만의 Tanza Marine Park에서 실시한 모니터링 ⓒ 동아시아바다공동체 오션 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이 대상 해양쓰레기 교육 ⓒ 동아시아바다공동체 오션 관련사진보기

큰사진보기 ▲쓰레기가 널려 있는 라스피냐스 파라냐케 습지 공원에서 쇠백로가 먹이를 찾아 두리번거리고 있다. ⓒ 동아시아바다공동체 오션 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 동아시아바다공동체 오션에서 활동하고 있습니다. 이 기사는 오션레터(기관 소식지)에도 실립니다.

마닐라만 해변에는 도처에 쓰레기가 널려 있다. 1300만 명이 살아가는 메트로 마닐라에서 배출되는 생활쓰레기는 강을 타고 바다로 흘러든다. 제대로 된 하수처리 시설과 쓰레기 수거 시스템이 갖춰지지 않은 지역이 많아, 생활쓰레기가 고스란히 바다로 향하는 것이다.한편, 심화하는 기후위기로 태풍의 빈도와 강도는 해가 갈수록 심해지고 있다. 올해만 해도 필리핀에서는 태풍 풍웡과 갈매기로 최소 242명이 사망하고 100명 이상이 실종됐으며, 100만 명 이상이 대피했다. 재난은 여기서 끝나지 않는다. 필리핀을 휩쓸고 지나간 태풍은 육지에 방치된 쓰레기를 고스란히 쓸어 바다로 밀어 넣는다. 가난과 도시화, 기후재난이 만들어낸 복합적인 풍경이다.11월 22일 새벽 6시, 라스 피냐스-파라냐케 습지공원(Las Piñas-Parañaque Wetland Park, LPPWP) 해변에 족히 100명은 넘는 사람들이 모였다. 엄마 손을 잡고 온 어린이부터 고등학생, 성인까지 다양한 연령대였다. 이들은 단순한 봉사자가 아니다. 직접 쓰레기를 수거하고 분류하며 데이터를 기록하는 '시민과학자'들이다. 시민과학자란 전문 연구자가 아니면서도 과학적 조사 활동에 자발적으로 참여하는 시민을 뜻한다.행사를 주최한 현지 시민단체 CORA 관계자는 참가자들에게 "단순히 쓰레기를 치우는 것이 목적이 아니다"라며 강조했다. "어떤 쓰레기가 얼마나 모였는지 분류하고 분석해 해양쓰레기 관리를 위한 근거 자료를 만드는 것이 핵심"이라는 설명이다.참가자들은 일사불란하게 조를 나눠 움직였다. 활동이 있기 전 필리핀 전역을 강타한 태풍과 홍수의 영향으로 해변에는 평소보다 훨씬 많은 양의 쓰레기가 밀려와 있었다. 물가에는 식품이나 세제 등이 담겨있던 필름 형태의 '사쉐' 포장재와 비닐봉지가 둥둥 떠다녔고, 모래 위에는 일회용 종이컵, 스티로폼 조각, 기저귀, 화장품 용기 등 온갖 종류의 쓰레기가 나뒹굴었다.물가에서 쓰레기를 잔뜩 주워 마대에 넣고 돌아서면 새로운 쓰레기가 밀려 들어와 있었다. 산꼭대기까지 바위를 밀어 올리면 다시 굴러떨어지며 끝없는 노동을 반복하는, 그리스 신화 속 시시포스의 형벌을 보는 듯했다. 조류를 타고 계속 밀려드는 쓰레기 앞에서 참가자들의 손은 쉴 틈이 없었다.LPPWP는 국가보호구역으로 지정된 람사르 습지로, 급속한 도시화 속에서도 맹그로브 숲과 갯벌 습지, 철새 서식지가 살아 숨 쉬는 곳이다. 그러나 맹그로브 숲이 펼쳐져 있어 아름다워야 할 습지가 지금은 쓰레기로 가득 차 있는 것이다.그 주요 원인은 LPPWP가 마닐라만 한가운데 위치해 조류로 인해 주변의 쓰레기가 이곳으로 계속 몰려오는 데 있다. 올해 5월부터 시민과학자로 활동하기 시작한 한 참가자는 "언니를 따라 처음 참여했는데, 활동을 통해 깨끗해진 바다를 보면 뿌듯하다"며 "단순히 쓰레기를 치울 뿐 아니라 데이터를 모으는 것에 큰 자부심을 느낀다"고 말했다.태풍으로 평소보다 많은 쓰레기가 쌓여 있던 이날, 참가자들은 약 1톤가량의 쓰레기를 수거했다. 정화활동이 끝날 무렵 하늘에 무지개가 엷게 비쳤다. 시민의 노력으로 다시 마닐라만이 깨끗해질 수 있다는 희망을 보여주는 듯했다.이 활동은 필리핀의 심각한 해양쓰레기 문제를 해결하기 위해 한국국제협력단(KOICA)이 지원하는 공적개발원조(ODA) 국별협력사업의 일환이다. 필리핀은 전 세계에서 가장 많은 해양 플라스틱을 배출하는 나라 중 하나로 꼽힌다. 그중에서도 인구 밀집과 빠른 도시화로 골머리를 앓고 있는 마닐라만에서 체계적인 해양쓰레기 관리를 위해 해양환경공단과 동아시아바다공동체 오션이 함께 ODA 사업을 수행하고 있다.이 사업의 핵심은 '과학적 데이터에 기반한 체계적 접근'이다. 먼저 마닐라만 주요 정점 10곳에서 분기별로 해양쓰레기 모니터링을 실시해 문제의 실태를 파악했다. 이렇게 수집된 데이터는 정책 가이드라인을 만드는 과학적 근거가 되었다. 동시에 필리핀 중앙 및 지역 정부 부처, 연구기관, 시민사회 단체를 대상으로 워크숍과 연수를 진행해 해양쓰레기 관리 역량을 키웠다.일반 시민과 학생, 어린이를 대상으로 해양쓰레기에 대한 인식제고와 행동변화 교육을 진행하고, 시민과학자를 양성해 데이터 수집과 인식 제고의 촉매제로 작용하도록 하는 것 또한 사업의 주요 축이다. 시민과학자들의 활동은 단순히 쓰레기를 치우는 것을 넘어, 일반 시민과 주요 이해관계자의 행동 변화를 이끌어낸다. 또한 쓰레기가 바다로 유입되는 것을 원천적으로 차단하기 위한 자원순환시설을 구축하고, 바다에 떠 있는 쓰레기를 수거할 청항선의 설계와 건조, 이전, 운영 및 관리 역량을 강화하는 작업도 함께 진행되고 있다.한국에서 16년 동안 국가 해안쓰레기 모니터링을 진행해 온 동아시아바다공동체 오션은 축적된 전문성을 바탕으로 필리핀 현지에 해양쓰레기 모니터링 방법과 시민과학자 양성 노하우를 전수했다. 이를 바탕으로 2023년부터 LPPWP에서 33회의 정화활동을 실시해 2549명의 시민이 참여했고, 약 10톤의 해양쓰레기를 수거했다. 마닐라만 주요 핫스팟의 해양쓰레기를 모니터링한 결과 2023년 대비 2024년 해양쓰레기 개수가 약 35%, 무게는 약 42% 감소하는 성과도 나타났다.새벽 해변에서 만난 시민과학자들의 손에는 쓰레기 집게와 기록지가 들려 있었다. 그들이 줍고 기록한 데이터는 문제 해결을 위한 정책 수립의 기초가 되고, 그 정책은 다시 깨끗한 바다를 만드는 밑거름이 된다. 끝없이 밀려드는 쓰레기 앞에서 좌절하는 대신, 시민들은 과학의 힘으로 한 걸음씩 나아가고 있었다. 변화는 느리지만, 분명히 일어나고 있다.