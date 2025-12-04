메뉴 건너뛰기

25.12.04 11:30최종 업데이트 25.12.04 11:30

2026년 용인시 예산 3조 5174억 어디에 쓰나

사회복지, 교통·물류 분야에 집중 투자... 세입 재원 지방세·보조금 증가 산업·중소기업, 농림수산 지출↓

용인특례시는 2026년 예산안을 3조 5174억 원 규모로 편성, 용인특례시의회에 제출했다. 용인시는 11월 26일 본회의장에서 열린 예산안에 대한 제안설명에서 일반회계 3조 681억 원, 특별회계 4493억 원으로 구성한 예산안을 제출했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 각각 1359억 원, 497억 원 늘어난 규모다.

처인노인복지관에서 독서중인 이용자들
처인노인복지관에서 독서중인 이용자들 ⓒ 용인시민신문

지방세는 기업 영업 실적 회복 전망 등에 따른 지방소득세 증가로 전년 대비 821억 원 늘어난 1조 2595억 원으로 예상했다. 지방소득세는 개인과 법인의 소득에 부과하는 세금으로 용인시 자체 수입의 핵심이다.

반면 세외수입은 재산매각수입과 협약에 의한 분담금 등 기타 수입이 줄면서 520억 원 감소한 1742억 원으로 잡았다. 세외수입은 지방세를 제외한 각종 수수료, 사용료, 재산임대 수입 등을 말한다. 국·도비 보조금은 1179억 원 증가한 1조 1565억 원을 확보했다. 이는 중앙정부와 경기도로부터 받는 지원금으로 특정 사업을 추진하기 위한 재원이다. 지방채는 400억 원(인덕원~동탄 복선전철 부담금)을 편성했으며, 보전수입 등 내부 거래는 1663억 원이다.

분야별 투자 계획

일반회계 분야별 세출예산을 보면 ▲사회복지 분야에 1조 3337억 원을 편성해 가장 큰 비중을 차지했다. 생계급여 677억, 기초연금 3446억, 영유아보육료 지원 1372억, 아동수당 768억 등 시민 복지 증진을 위한 예산이 반영됐다. ▲교통·물류 분야에는 4375억 원을 배정했다. 대중교통 환급지원 사업(300억)과 인덕원~동탄 복선 전철 부담금, 경전철사업 전출금(495억) 등이 주요 사업이다. ▲환경 분야는 2088억 원을 투입한다. 생활폐기물 위탁 740억, 환경기초시설 위탁 운영 362억, 전기자동차 보급 273억, 수소전기차 보급 135억 등이 포함됐다.

▲일반 공공행정 분야에는 1873억 원이 편성됐다. 제9회 전국동시지방선거 경비, 행정복지센터와 종합복지회관 신축(172억) 등 행정 인프라 구축 비용이 반영됐다. ▲국토·지역개발 분야는 중앙동 도시재생사업 108억, 용인반도체클러스터 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치 88억 등 1222억 원이 배정됐다. ▲문화·관광 분야는 1143억 원이 편성됐다. 문화재단 출연금 202억과 시민프로축구단 출연금 70억, 심곡서원 역사공원 조성 49억 등이 포함됐다.

용인시와 지원청이 진행하는 미래교육지원사업 중 꿈찾아 드림 사업 모습(사진 출처 용인시)
용인시와 지원청이 진행하는 미래교육지원사업 중 꿈찾아 드림 사업 모습(사진 출처 용인시) ⓒ 용인시민신문

▲교육 분야는 옛 기흥중학교 내 다목적 체육시설 건립 86억, 학교급식 지원 402억 등 848억 원이 반영됐고, ▲공공 및 안전 분야는 백암지구 풍수해 생활권 종합정비 100억 등 350억 원이 배정됐다. 전년 대비 각각 16.5%, 10.1% 감소한 ▲산업·중소기업 및 에너지 분야는 지역화폐 발행지원 120억, 구갈상점가 공영주차장 건립 47억 등 359억 원이, ▲농림해양수산 분야에는 농어민기회소득 지원 56억, 백암 팜 앤 포레스트 조성 65억 등 754억 원이 편성됐다.

분야별 세출 예산 중 사회복지는 전년 대비 1137억(9.3%) 늘어난 반면, 교통 및 물류와 일반공공행정은 전년 대비 각각 146억, 150억 줄었다.

기타특별회계는 의료급여기금(61억), 교통사업(384억), 경량전철사업 특별회계(501억) 등 7개로 운영되며 총 1458억 원이다. 특별회계는 특정 사업을 일반회계와 구분해 운용하는 회계를 말한다. 수도사업 특별회계는 배수지 신설과 노후 관로 정비 등 1015억 원, 하수도사업 특별회계는 에코타운 조성(포곡읍)과 하수 시설 운영 등 2025억 원이 편성됐다.

용인 첨단 시스템 반도체 국가산단이 들어설 이동 남사읍 일대 전경. 중앙을 관통하는 도로가 국도 45호선
용인 첨단 시스템 반도체 국가산단이 들어설 이동 남사읍 일대 전경. 중앙을 관통하는 도로가 국도 45호선 ⓒ 용인시민신문

용인시는 현재 재난관리기금(278억)·도시주거환경정비기금(108억), 폐기물처리시설 주민지원기금(82억) 등 15개 기금을 운영 중이다. 2026년 기금 재정 규모는 3699억 원이다. 황규섭 기획조정실장은 "선택과 집중을 통해 전략적으로 자원을 배분하고, 강력한 세출 재구조화와 원칙에 충실한 재정 운용으로 재정 건전성을 제고했다"고 설명했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.


