이재명 대통령 충남 방문... 김태흠 "발언 기회 올지 모르겠지만, 참석"

큰사진보기 ▲4일 김태흠 충남지사가 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 5일 충남에서 일곱 번째 타운홀미팅을 통해 도민 200명을 만나 대화를 나눌 예정인 가운데 김태흠(국민의힘) 충남지사의 참석 여부도 관심사로 떠오르고 있다. 타운홀미팅 장소와 시간은 아직 공개되지 않았다.이런 가운데 김태흠 충남지사는 타운홀미팅에 참석할 뜻을 내비쳤다. 김태흠 충남지사는 이날 도청 프세스센터에서 기자회견을 열고 '타운홀미팅 참석 여부'와 '대통령과 어떤 대화를 나누고 싶은지' 등을 묻는 <오마이뉴스>의 질문에 "대통령실에서 공식 요청이 왔다"며 참석할 뜻을 밝혔다.다만 김 지사는 "대통령과 대화를 나눌 생각인지"를 묻는 질문에 대해서는 "기회가 올지 모르겠다"고 답했다.김 지사는 "(타운홀미팅에서) 경제 문제와 충남 발전 문제 등이 주제가 될 것 같다. 발언권을 가질 수 있을지는 모르겠다"라며 "현장에 가보고 진행 상황을 살피겠다"라고 덧붙였다.앞서 이재명 대통령은 지난 2일 페이스북을 통해 "국토의 한가운데에 자리한 충남은 전국 어디서나 접근이 용이할 뿐 아니라 반도체와 디스플레이 등 첨단산업이 빠르게 집적·성장하는 우리 경제의 핵심 거점"이라고 밝혔다.그러면서 "(타운홀 미팅에서) 풍부한 해양자원과 넓은 갯벌, 농어촌의 생명력까지 두루 갖춘 충남이 더 큰 발전을 이룰 수 있도록 도민 여러분의 지혜를 모아주시기 바란다"며 "균형 발전과 지속 가능한 성장의 상징이 될 충남의 미래를 설계하는 밑거름이 될 것"이라고 덧붙였다.