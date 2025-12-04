이재명 대통령 책, 119만 독자 투표로 '올해의 책' 선정

큰사진보기 ▲이재명 더불어민주당 대선 후보의 정치철학을 담은 책 ‘결국 국민이 합니다’(오마이북)가 교보문고 5월 첫째 주 종합베스트셀러 순위에서 1위에 올랐다. ⓒ 권우성 관련사진보기

"국민들은 묻고 있다. 내란은 진압되었지만 내 삶은 더 나아질 수 있을까. 나는 이 책을 통해 우리가 꿈꾸는 나라의 모습을 구체적으로 담고 싶었다. 우리의 과제는 분명하다. 대한민국의 회복과 성장이다. 우리는 새로운 성장동력을 만들어야 하고, 성장의 기회와 결과를 함께 나누는 '공정 성장'을 통해 더 나은 세상의 문을 열어야 한다. 그 길에 나 이재명이 국민의 충직한 도구로 사용되길 희망한다." _<결국 국민이 합니다> 머리말 중에서

큰사진보기 ▲이재명 더불어민주당 대선 후보가 5월 15일 경남 하동군 화개장터 노래비 앞에서 유튜브 라이브 K-이니셔TV 케미폭발 '동서화합' 라이브 오프닝을 촬영한 뒤 지지자들의 서명 요청에 자신의 저서 '결국 국민이 합니다'(오마이북)에 서명하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

○ 예스24, '2025 올해의 책' 결과 발표｜http://ye4.kr/iyBjN

큰사진보기 ▲5월 13일 오전 경북 구미시 구미역광장에서 이재명 더불어민주당 대선 후보의 집중유세가 예정된 가운데, 지지자들이 이 후보의 정치철학을 담은 책 ‘결국 국민이 합니다’(오마이북)를 들고 유세에 참여하고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기

현직 대통령의 책이 독자들이 직접 뽑은 올해의 책으로 선정됐다. 문화콘텐츠 플랫폼 '예스24'가 진행한 '2025 올해의 책' 투표에 119만5000여 표가 모인 가운데 이재명 대통령의 <결국 국민이 합니다>(오마이북)가 1위로 선정됐다.예스24에 따르면, 올해는 참여 열기가 한층 높아져 지난해보다 약 30만 표 늘어난 119만 5900표로 집계됐다. 2003년 '올해의 책' 투표 시작 이후 처음으로 100만 표를 돌파한 역대 최다 기록이다. 참여 독자 수 또한 전년 대비 3만 명 이상 늘었는데, 1020세대 참여자가 약 1만 명 늘어난 점이 눈에 띈다.지난 11월 3일부터 28일까지 약 4주 동안 예스24 PD들이 추천한 300종을 대상으로 진행된 이번 투표에서, 이재명 대통령의 <결국 국민이 합니다>는 총 1만 5788표(3.4%)를 얻어 최다 득표작으로 선정됐다. <결국 국민이 합니다>는 제21대 대통령으로 취임한 이재명의 인생과 정치철학을 정리한 책으로, 국민과 함께 만들고 싶은 대한민국에 대한 생각이 담겨 있다.이어 <행동하지 않으면 인생은 바뀌지 않는다>는 1만3995표(3.0%)로 전체 2위를 기록했으며, 문형배 전 헌법재판소장 대행의 <호의에 대하여>가 1만3764표(2.9%)로 4위, <어른의 행복은 조용하다>가 1만1천747표(2.5%)로 5위를 차지했고, 총 24권이 '예스24 올해의 책'으로 선정됐다.연령별로는 1020세대에서는 성해나 작가의 <혼모노>가 최다 득표작이었으나, 3040세대는 <결국 국민이 합니다>, 50대 이상에서는 <국민이 먼저입니다>가 각각 1위를 기록하며 1020세대는 소설, 3050세대는 사회·정치서를 선호하는 경향이 나타났다.예스24는 결과 발표와 함께 오는 28일까지 다양한 '올해의 책' 이벤트를 진행한다. 이벤트 페이지에서 24권의 후보 도서 가운데 읽고 싶은 책을 댓글로 남기면 선착순 1만 명에게 eBook 1000원 상품권을 증정하며, 일부 후보작은 크레마클럽에서 5500원에 만나볼 수 있다.또한 '올해의 책'을 함께 읽는 다채로운 참여형 행사를 실시한다. 오는 18일 예스24 유튜브에서 2025 올해의 책 낭독·필사 라이브 '책 읽는 밤 Read with us'를 개최하며, 독서 커뮤니티 사락에서는 올해의 책 선정 작가·출판사와 함께하는 '독서모임'과 완독 프로그램 '올해의 책 챌린지' 등을 진행할 예정이다.한편, 예스24 '올해의 책' 투표는 2003년 베르나르 베르베르의 <나무>를 시작으로 23년째 이어지는 대표 연간 캠페인으로, 한 해의 시대상을 대표하는 책을 독자의 손으로 직접 선정한다. 2025 올해의 책' 투표 결과에 대한 자세한 내용은 예스24 홈페이지에서 확인할 수 있다.<결국 국민이 합니다> 저자인 이재명은 1964년 경상북도 안동군 예안면 도촌에서 태어났다. 초등학교를 졸업하고 성남시 상대원동 공장에서 소년공으로 일했다. 공장에 다니며 검정고시로 중고등학교 과정을 마치고 중앙대학교 법대에 들어갔다. 사법고시에 합격 한 뒤 성남으로 돌아가 인권변호사로 일하며 시민운동을 했다. 2006년 열린우리당에 입당하면서 본격적으로 정치 생활을 시작했다.성남시장과 경기도지사를 거쳐 제20대 대선에서 더불어민주당 후보로 출마해 치열하게 선거에 임했지만 아쉽게 고배를 마셨다. 2022년 당대표로 선출되어 당 운영을 이끌었다. 예상치 못한 피습으로 중상을 입었으나 회복 후 공적 활동을 이어갔다. 당대표 재임 중에는 12·3 비상계엄 사태와 관련한 국회 논의 및 해제 요구 결의안 처리 과정에 참여했다. 이후 2025년 조기 대통령 선거에서 더불어민주당 후보로 출마해 제21대 대통령으로 당선됐다.<결국 국민이 합니다>를 펴낸 '오마이북' 서정은 편집장은 예스24 올해의 책 수상과 관련해 "현직 대통령의 책이 독자들이 직접 뽑은 올해의 책으로 선정됐다. 놀라운 일이고, 뜻깊게 생각한다"면서 "지난해 12월 비상계엄이라는 초유의 사태를 겪으면서 많은 시민들이 한국 사회의 민주주의를 돌아보는 계기가 되었고, 그 과정에서 이 책도 큰 관심과 사랑을 받았다. 이 책을 통해 이재명이라는 정치인을 다시 발견하고, 절망이 아닌 희망으로 한국 사회가 나아갈 방향을 함께 고민할 수 있었다는 독자 여러분의 말씀을 깊게 새긴다"고 소감을 밝혔다.