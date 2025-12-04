창원 마산 모텔서 3명 사망... 경찰, 흉기 난동 경위 조사

큰사진보기 ▲12월 3일 오후 창원시 마산회원구 한 모텔에서 20대 남성이 10대 남녀 3명을 흉기로 찌른 후 투신해 모두 3명이 사망하고 1명이 중상을 입은 사건이 발생해 경찰이 수사를 벌이고 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경찰은 3일 오후 경남 창원마산 한 모텔에서 20대 남성이 10대 남녀 3명을 흉기로 찌른 뒤 투신해 사망한 사건과 관련해 범행 동기 규명을 포함한 수사를 이어가고 있다. 이 사건으로 3명이 숨지고, 1명이 중상을 입었다.경상남도경찰청과 마산동부경찰서는 4일 "사체 부검, 휴대전화 포렌식, 주변 CCTV 추가 분석과 함께 관련자 조사를 계속하고 있다"고 밝혔다.사건은 3일 오후 4시 24분부터 5시 8분 사이 창원시 마산회원구의 한 모텔 객실에서 발생했다. 20대 남성 ㄱ씨는 흉기를 휘둘러 10대 남녀 3명을 찌른 뒤 경찰이 도착하자 객실 창문 밖으로 뛰어내렸다. 그는 같은 날 오후 6시 52분경 사망했다.피해자인 10대 남성 ㄴ군은 오후 6시 12분경, 10대 여성 ㄷ양은 오후 6시 20분경 사망했고, 10대 남성 ㄹ군은 중상을 입고 치료 중이다. 다른 10대 여성 ㅁ양은 흉기로 협박을 받은 것으로 전해졌다. 피해자 모두 중학생으로 확인됐다.경찰 조사 결과, ㄱ씨는 과거사회관계망서비스(SNS) 오픈 채팅방을 통해 ㄷ·ㅁ양을 알게 돼 함께 만난 적이 있는 사이로 파악된다.사건 당일 ㄱ씨는 오후 4시 24분경 ㄴ·ㄹ군, ㄷ·ㅁ양과 함께 객실에 머무르던 중 시비가 붙었고, 흉기로 ㅁ양을 위협한 뒤 다른 3명을 차례로 공격한 것으로 조사됐다.CCTV 분석에 따르면 ㄱ씨는 이날 오후 2시 43분경 모텔 인근 가게에서 범행에 사용한 흉기를 구입한 뒤 바로 객실로 올라간 것으로 보인다.이후 ㄷ·ㅁ양이 오후 4시 24분경 객실로 올라갔고, 잠시 후 밖으로 나온 ㅁ양에게 연락을 받은 ㄴ·ㄹ군이 모텔에 도착해 객실로 향한 것으로 확인된다.객실 안에서 다툼이 격해지자 ㄷ양은 오후 5시 7분경 112에 신고했다. 경찰은 4분 뒤인 오후 5시 11분경 현장에 도착해 객실 문을 두드렸고, 이때 ㄱ씨가 창문으로 뛰어내렸다.경남경찰청 관계자는 "정확한 범행 동기를 찾기 위해 수사를 계속하고 있다"라고 밝혔다.한편 피의자인 ㄱ씨가 사망함에 따라 경찰은 해당 사건을 '공소권 없음'으로 불송치할 예정이다.