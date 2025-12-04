김병기 "윤 궤변 받아적는 장동혁, 어떻게 공당 대표인가"

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"변명과 거짓만 반복하는 모습은 내란수괴의 마지막 발악이다. 민주주의에 총을 겨눈 자의 말로는 이미 결정돼 있다. 감옥에 들어가 감옥에서 생을 마치는 것이다."

김병기 더불어민주당 원내대표가 장동혁 국민의힘 당대표를 두고 "윤석열의 궤변을 받아적고 내란 세력의 논리를 그대로 확산하는 분이 어떻게 공당 대표를 자처할 수 있겠나"라고 비판했다.전날 12.3 불법비상계엄 1년과 관련해 장동혁 대표는 비상계엄 선포 배경을 "(민주당의) 의회 폭거"로 규정했고, 윤씨는 "국정을 마비시키고 자유헌정질서를 붕괴시키려는 체제전복 기도에 맞서는 헌법수호책무의 결연한 이행"이라고 강변했다. 두 사람의 사태 인식 수준이 크게 다르지 않다는 비판이 이어졌다.4일 국회 민주당 원내대표 회의실에서 열린 정책조정회의에서 김병기 원내대표는 "빛의 혁명을 국민과 함께 기억하고 정의로 완성하겠다"고 운을 띄웠다. 그러면서 "민주당은 이재명 대통령님이 약속한 것처럼 12월 3일을 법정 민주화운동기념일, 국민주권의 날로 제정하겠다"면서 "국민의 승리를 국가의 역사로 남기겠다. 이제 남은 과제는 빛의 혁명을 완성하는 일"이라고 짚었다.김 원내대표는 "그 출발은 내란 수괴 윤석열과 내란 세력에 대한 준엄한 단죄"라면서 "어제 내란수괴 윤석열이 또다시 막말을 했다. 헌법을 뒤엎은 자가 스스로를 수호자라고 부르는 것부터가 국민에 대한 모독"이라고 지적했다.이어 김병기 원내대표는 장동혁 대표를 소환했다. 김 원내대표는 "이 윤석열과 똑같은 궤를 그리며 발언을 한 장동혁 대표의 행태는 정말 유감"이라며 "윤석열의 궤변을 받아 적고 내란세력의 논리를 그대로 확산시키는 분이 어떻게 공당의 대표를 자처할 수 있겠나"라고 비판했다."내란 공범의 길을 스스로 선택한 것"이라고 규정한 김병기 원내대표는 "내란의 책임은 타협도 용서도 허용되지 않는다. 민주당은 내란수괴 윤석열과 그 추종 세력 모두를 법과 역사 앞에 심판받게 할 것"이라고 강조했다.민주당은 현재 내란전담재판부 설치 특별법 등에 박차를 가하고 있다. 국회 법사위는 지난 3일 전체회의에서 '12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법'을 통과시켰다. 다만 해당 법안에 대해서는 오는 8일 정책 의원총회를 거쳐 의견을 수렴한 뒤 12월 임시국회에 통과시킬 계획이다.