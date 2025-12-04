"1년 전 나라 뒤집힐 뻔한 그날, 우리가 민주주의 마지막 안전장치라는 걸 알게 됐다"

큰사진보기 ▲광장에 모인 시민들12.3 내란 청산 시민대행진에 참여하여 국회대로를 가득 메운 시민들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이주원시민발언대에서 발언하는 이주원 군 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲정청래 대표12.3 내란 청산 시민대행진에 참가하여 발언하는 정청래 더불어민주당 대표 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲조국 대표12.3 내란 청산 시민대행진에 참가하여 발언하는 조국 '조국혁신당' 대표 ⓒ 고창남 관련사진보기

"1년 전, 나라가 진짜 뒤집어질 뻔했습니다. 그날 목숨 걸고 국회로 달려간 사람들, 지금 다시 모인 사람들… 우리가 민주주의 마지막 안전장치라는 걸 모두가 알게 됐어요."

큰사진보기 ▲시민대행진12.3 내란 청산 시민대행진에 참가한 시민들 ⓒ 고창남 관련사진보기

12월 3일 저녁 7시, 지난해 '12.3 비상계엄 사태' 당시 시민들이 국회로 몰려와 계엄군 진입을 막아냈던 바로 그 장소에서, 다시 수만 명의 시민이 촛불을 들었다. '12.3 내란·외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진'이라는 이름의 이번 집회에는 주최 측 추산 약 3만 명이 참여했다.이날 행사는 내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회, 민주당, 진보당, 조국혁신당, 기본소득당, 사회민주당 등이 공동 주최했다. 집회 시작 한참 전부터 전국 방방곡곡에서 모여든 시민들은 서로를 반갑게 맞으며 "1년 전 그날의 추위를 다시 기억한다, 내란 청산의 마지막까지 함께 가겠다"고 각오를 다졌다. 집회가 시작된 후에도 인파가 계속 몰리며 국회 주변을 가득 채웠다.주최 측은 '12.3 비상계엄 1년 비상행동 선언문'을 통해 먼저 "12·3 내란의 밤을 지나 내란 수괴 윤석열의 파면과 새로운 정부의 출범까지 함께 싸워온 모든 시민에게 감사와 존경을 보낸다"며 "우리 민주주의가 승리했다"고 평가했다. 그러나 곧바로 "하지만 내란은 끝나지 않았다"고 강조했다.이어 선언문은 현재 남아 있는 과제로 ▲윤석열 전 대통령과 내란 가담자 처벌 ▲'내란종식특별법' 제정 ▲내란 공범·옹호 세력에 대한 정치적 심판 ▲전쟁 유도 의혹 등 외환범죄 진상 규명 ▲사회대개혁 실현 등을 요구했다.이어진 시민 발언대에서는 12.3 사태 당시 국회로 달려왔던 시민들이 다시 마이크를 잡았다. 첫 번째 발언자로 나선 유하영씨는 "혁명은 영웅이 아니라 평범한 시민들이 만들어간다는 사실을 광장에서 배웠다"며 "탄핵 이후 삶이 달라졌냐고 묻지만, 중요한 것은 우리가 민주주의를 지켰던 기억"이라고 말했다. 그는 "내란 동조 정당인 국민의힘을 해체하고 민주주의를 지키자"고 목소리를 높였다.최은아 자주통일평화연대 사무처장은 "12.3 내란 당시 전쟁 위기까지 키운 세력의 진상 규명과 단죄는 이제 시작"이라며 "무인기 침투 의혹, 군의 묵인 의혹, 합참과 한미연합사 관련 의혹까지 모두 밝혀야 한다"고 주장했다. 그는 "시민들이 감시해야 전쟁정책을 끝낼 수 있다"고 말했다.가장 큰 환호를 받은 발언은 충남 부여에서 올라온 중학교 3학년 이주원 군이었다. 그는 "우리가 바라는 것은 완전한 내란세력 척결"이라며 "아직도 내란 가담자들이 아무 책임 없이 활보하고 있다"고 강하게 비판했다. 그는 "극우 정치의 광풍을 몰아내고 민주공화국을 지키자"고 외쳤고, 시민들은 큰 박수로 호응했다.'민주사회를 위한 변호사모임(민변)' 소속 최새얀 변호사는 마이크를 잡고 내란·외환 사건 재판의 전반적인 진행상황을 PPT 형태로 상세히 설명했고 박근혜 전 대통령 재판과 윤석열 전 대통령의 재판을 비교하면서 지귀연 재판부가 재판을 '침대축구' 식으로 질질 끌고 있다고 주장했다. 그러면서 그는 "헌정질서 파괴범죄에 대한 철저한 수사와 응당한 처벌은 법치주의 회복의 첫걸음이다"라면서 "12.3 내란의 종식을 위하여 재판과 수사에 시민 여러분의 지속적인 관심을 부탁드린다"고 말했다.여야 정당의 지도부도 무대에 올랐다. 정청래 더불어민주당 대표는 "꼭 1년 전 오늘, 시민들이 국회로 달려와 계엄군을 막아주지 않았다면 비상계엄 해제는 불가능했다"며 "윤석열의 내란을 막아준 국민께 다시 감사드린다"고 말했다.그는 법원의 최근 결정들을 언급하며 "내란은 여전히 끝나지 않았다"며 "'윤 어게인'을 외치는 세력, 사법부의 영장 기각 등 사법 쿠데타를 바로잡아야 한다"고 비판했다. 이어 "민주당은 '내란전담재판부'를 도입해 사법 쿠데타를 진압하고 민주주의를 바로 세우겠다"고 밝혔다.조국 조국혁신당 대표도 강한 어조로 발언했다. 그는 "윤석열과 김건희는 자신의 권력과 범죄 은폐를 위해 내란을 일으켰다"며 "하지만 국민의 힘으로 감옥에 보냈다"고 말했다. 그러나 "윤석열 일당이 복귀를 노리고 있다"며 "검찰·법원도 반성하지 않았다"고 비판했다.조 대표는 "국민이 있기에 우리는 다시 이길 것"이라며 "조국혁신당은 '3년은 너무 길다'는 슬로건 아래 내란세력 완전 격퇴를 위해 끝까지 싸우겠다"고 다짐했다.기본소득당 용혜인 의원, 진보당 김재연 상임대표, 사회민주당 한창민 대표 등도 무대에서 "목숨 걸고 내란을 막아낸 국민을 잊지 않겠다"며 "내란 청산은 새 정부의 사명"이라고 입을 모았다.집회의 분위기는 이한철밴드와 가수 이은미, 민중가수연합 등의 공연으로 뜨겁게 달아올랐다. 시민들은 '임을 위한 행진곡'과 '다시 만난 세계'를 함께 부르며 1년 전의 긴박했던 기억을 떠올렸다.집회를 마친 참가자들은 국힘당 중앙당사까지 행진하며 "내란 옹호 정당 규탄" 구호를 외쳤다. 행진은 경찰 통제로 비교적 평화롭게 진행됐다.이날 집회는 참가자들이 "내란세력 완전 척결", "사회대개혁 실현" 등의 구호를 외치면서 마무리되었다. 추운 겨울밤, 시민들은 하나둘 국회 앞을 떠났지만, 많은 시민은 "12.3은 아직 끝나지 않았다"며 다음 행동을 다짐했다.한 참석자는 기자에게 이렇게 말했다.2025년 12월 3일, 국회 앞. 1년 전 그날의 겨울이 다시 돌아왔다. 그리고 시민들은 다시 한 번, 동일한 장소에서 같은 말을 외쳤다.