대통령실 "북 억류 우리 국민은 6명... 대화로 해결할 것"

현재 북한에 억류되어 있는 우리 국민은 모두 6명으로 밝혀졌다.
대통령실은 4일 오전 발표한 답변자료에서 "현재 우리 국민 6명이 2013년부터 2016년에 걸쳐 간첩죄 등의 혐의로 억류되어 있는 것으로 파악됐다"고 밝혔다.
대통령실이 밝힌 구체적인 북한 억류자들은 김정욱, 김국기, 최춘길 등 내국인 선교사 3명과 탈북민 3명이다. 탈북민들의 신원은 북한에 있는 가족들의 신변 안전을 감안해 공개하지 않았다.
대통령실은 "남북간 대화·교류가 장기간 중단된 상황에서 분단으로 인한 국민 고통은 지속되고 있고 문제의 해결이 시급한 상황"이라며 "이 문제는 국민적 공감대를 바탕으로 조속한 남북대화 재개 노력을 통해 해결해 나갈 것"이라고 밝혔다.
지난 3일 대북 전문매체 <NK뉴스> 기자는 이재명 대통령의 12.3 계엄 1주년 기념 외신기자회견에서 "억류 국민이 풀려난 미국, 일본과 달리 한국은 약 10명에 달하는 국민이 북한에 잡혀 있다"며 "이 대통령이 이들의 석방을 위해 어떤 노력을 할 것이냐"고 물었다.
이에 이 대통령은 "아주 오래전에 벌어진 일이어서 개별적 정보가 부족하다"며 "상황을 좀 더 알아보고 판단하도록 하겠다"고 답한 바 있다.
"문재인 정부, 북 억류자 해결 최선... 석방 직전까지 갔었다"
한편, 문재인 정부에서 국정상황실장과 대북특사를 지낸 윤건영 더불어민주당 의원은 4일 오전 자신의 페이스북에 "해당 기자는 문재인 정부가 북 억류자에 대해 어떤 조치도 하지 않았다는 식의 단정적 표현을 사용했는데 매우 유감이다. 사실에 근거하지 않은 보도 행태는 불필요한 가짜뉴스만 생산할 뿐"이라며 "문 정부는 북 억류자 문제를 해결하기 위해 최선의 노력을 다했다"고 밝혔다.
이어 "문 전 대통령은 판문점 정상회담과 평양 정상회담에서 김정은 위원장에게 직접 억류자 석방을 강하게 요구했고 남북 고위급 접촉에서도 지속적으로 다뤘다"며 그 결과 "석방 직전까지 이르게 됐다. 김정은 위원장은 문 전 대통령에게 '(억류자 석방에) 최선을 다하겠다. 좋은 소식을 들려주겠다'는 약속을 하기도 했다"고 말했다.
윤 의원은 "하지만 하노이 노딜 이후 남북 관계가 급속도로 악화되고, 코로나 팬데믹 상황에서 더욱 얼어붙으면서 결실을 맺지 못했다"고 말했다.
윤 의원은 또 당시에 이런 상황을 비공개로 한 이유에 대해 "억류자 석방 등의 이슈는 추진 과정이 드러나면, 경우에 따라 결과에 부정적 영향을 미치기 때문"이라며 "만에 하나라도 있을 수 있는 상황을 고려해야 했다"고 설명했다.
윤 의원은 "어찌 되었건 당시 억류자 문제를 해결하지 못한 부분은 두고두고 아쉽다"며 "남북관계 개선을 통해 우리 국민이 하루빨리 가족의 품으로 돌아오길 간절히 바란다"고 말했다.