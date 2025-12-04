산청 주민들 200번째 집회... '내란 완전 청산' 외쳐

큰사진보기 ▲내란외환 완전청산-사회대개혁실현 산청촛불행동은 3일 저녁 산청군 원지 신안면사무소 앞에서 집회를 벌였다. ⓒ 산청촛불행동 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲내란외환 완전청산-사회대개혁실현 산청촛불행동은 3일 저녁 산청군 원지 신안면사무소 앞에서 집회를 벌였다. ⓒ 산청촛불행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주시민행동은 3일 저녁 진주시청 앞에서 '12.3 내란청산 사회대개혁 진주시민대회'를 열었다. ⓒ 진주시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주시민행동은 3일 저녁 진주시청 앞에서 '12.3 내란청산 사회대개혁 진주시민대회'를 열었다. ⓒ 진주시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주시민행동은 3일 저녁 진주시청 앞에서 '12.3 내란청산 사회대개혁 진주시민대회'를 열었다. ⓒ 진주시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주시민행동은 3일 저녁 진주시청 앞에서 '12.3 내란청산 사회대개혁 진주시민대회'를 열었다. ⓒ 진주시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주시민행동은 3일 저녁 진주시청 앞에서 '12.3 내란청산 사회대개혁 진주시민대회'를 열었다. ⓒ 진주시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주시민행동은 3일 저녁 진주시청 앞에서 “12.3 내란청산 사회대개혁 진주시민대회”를 열었다. ⓒ 진주시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주시민행동은 3일 저녁 진주시청 앞에서 '12.3 내란청산 사회대개혁 진주시민대회'를 열었다. ⓒ 진주시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲내란외환 완전청산-사회대개혁실현 산청촛불행동은 3일 저녁 산청군 원지 신안면사무소 앞에서 집회를 벌였다. ⓒ 산청촛불행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲내란외환 완전청산-사회대개혁실현 산청촛불행동은 3일 저녁 산청군 원지 신안면사무소 앞에서 집회를 벌였다. ⓒ 산청촛불행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲내란외환 완전청산-사회대개혁실현 산청촛불행동은 3일 저녁 산청군 원지 신안면사무소 앞에서 집회를 벌였다. ⓒ 산청촛불행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲내란외환 완전청산-사회대개혁실현 산청촛불행동은 3일 저녁 산청군 원지 신안면사무소 앞에서 집회를 벌였다. ⓒ 산청촛불행동 관련사진보기

12‧3 불법계엄 1년을 맞아 곳곳에서 시민들이 '내란청산'을 외친 가운데, 경남 산청 주민들이 200번째 행동을 벌여 관심을 모았다. 진주에서도 시민들이 거리로 나왔다.내란외환 완전청산-사회대개혁실현 산청촛불행동은 3일 저녁 경남 산청군 원지 신안면사무소 앞에서 집회를 벌였다. 산청촛불행동이 이곳에서 연 집회는 횟수로 200번째였다.산청 주민들은 윤석열정부의 여러 잘못을 지적하며 2022년 10월부터 매주 한 차례씩 집회를 열어 오다 2024년 12‧3 불법계엄 이후에는 거의 매일 모였으며, '윤석열 탄핵' 이후에는 매주 한 차례씩 집회를 열어 왔다.이들은 올해 봄 산불과 여름 수해 때는 집회를 중단했다가 최근부터 다시 촛불을 들고 거리로 나섰고 이날 집회는 200회째였다. 주민들은 집회 때마다 '지리산 케이블카 반대'와 '산청차황 골프장 반대'를 함께 외치고 있다.산청촛불행동은 이날 발표한 성명을 통해 "불법 계엄 1년, 다시 광장의 힘으로 내란외환 완전 청산, 자주와 통일, 민주와 평등의 사회대개혁으로 나아가자"라고 다짐했다.주민들은 "불법 비상계엄이 있은 지 오늘로 1년이 됐다. 대통령이 특별담화문을 발표하고, 경찰청장이 위헌적 계엄에 경찰을 동원했다고 고개를 숙였다"라며 "하지만 계엄이 내란이 아니라는 궤변을 늘어놓는 내란수괴 윤석열, 의도적으로 재판을 지연시키는 변호인단과 이를 용인하고 있는 재판부와 같이 여전히 내란을 옹호하고, 내란동조 세력에 빌붙어 권력을 유지하는 세력이 있다"라고 주장했다.이들은 "내란외환에 대한 심판을 더 이상 미루지 말라. 조속한 수사와 재판을 통해 철저한 내란외환 진상규명과 주요 종사자에 대한 사면 없는 처벌을 요구한다. 여전히 계엄을 두둔하며 동조하는 국민의힘은 공당으로서의 자격이 없다. 내란외환을 부정하고 극우세력을 옹호하는 국민의힘은 즉각 해체돼야 한다"라고 강조했다.또 주민들은 "내란외환 청산도 사회개혁도 더디기만 하다. 곳곳에서 불안과 걱정의 목소리가 터져 나오고 있다. 불법 계엄 1년은 기념과 자화자찬의 시간이 돼선 안 된다"라며 "정부와 국회, 책임 있는 기관 단체는 광장 시민의 요구이자 시대의 사명인 내란 청산과 사회대개혁을 위해 부여된 책임을 다하고 있는지 평가하고 성찰하고 약속하는 시간이 돼야 한다"라고 했다.산청사람들은 "내란외환 옹호, 국민의힘 해체하라", "사법부는 내란외환 세력 신속하게 처벌하라", "이재명 정부는 내란외환 청산, 사회대개혁 조속히 이행하라", "반민주 반통일 독재의 도구, 국가보안법 폐지하라", "기후재난 근본 대책 수립하고 농정대전환 실현하라", "차별 없이 평등한 권리, 모든 노동자에 근로기준법 적용하라", "나중 말고 지금 당장, 차별금지법 제정하라"라고 외쳤다.진주시민행동은 이날 저녁 진주시청 앞에서 '12.3 내란청산 사회대개혁 진주시민대회'를 열었다. 참가자들은 공연, 발언에 이어 거리행진을 했다.류재수 진보당 진주시위원회 공동위원장은 "1년이 지났지만 시원하게 내란청산이 되기보다 답답한 일이 많이 생기고 있다. 국민들이 언제까지 이런 상황을 지켜보며 분통터져야 하나? 당장 내란특별재판부를 설치해야 한다"라고 말했다.시민 김현숙씨는 "오늘이 빛의 혁명 1년인데, 새벽 추경호 구속영장 기각 뉴스를 접하면서 내란은 아직 진행 중인 것이 가슴에 확 와닿았다"고 발언했다.정하늘 대학생은 "귀한 주말, 휴식을 포기하고 거리를 행진하던 사람들, 눈이 오나 비가 오나 우산도 안 쓰고 묵묵히 광장을 지키던 사람들, 절대 넘을 수 없을 것 같던 벽을 넘어 남태령을 뚫어낸 사람들, 헌법재판소 앞에서 밤을 새우던 사람들을 기억한다. 그런데 내란 이후 1년 지난 지금 달라진 것이 없다. 하지만 국민들은 저 내락세력을 반드시 무너뜨릴 것이다"고 했다.심인경 진주시민행동 심인경 공동대표는 "윤석열을 탄핵하고 정부가 바뀌면 차가운 길거리가 아니라 좀 더 따뜻한 곳에서 뵐 수 있을 줄 알았는데 세상이 참 쉽지 않다. 내란세력 완전청산, 사회대개혁은 아직 제자리 걸음이다. 시민들이 목소리를 더 높여야 하겠다"라고 발언했다.