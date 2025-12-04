도민들 제주서 빗속 집회 열었는데, 오영훈 지사는 서울 대행진 참석

▲제주에서는 2024년 12월 3일 비상계엄 이후 윤석열 파면까지 123일 동안 총 30차례의 집회가 열렸다. 집회 중 눈과 비가 올 때도 있었지만, 도민들은 자리를 지켰다. ⓒ 임병도 관련사진보기