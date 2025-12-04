책상 넘어 현장으로... 논산시의회 "지적보다 해법"

큰사진보기 ▲논산시의회 성동면 출장감사에서 김현숙 성동면장이 답변에 앞서 선서를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

제268회 논산시의회 제2차 정례회 행정사무감사 7일차인 3일, 시의회 감사2반(조배식 부위원장·김남충·서승필·윤금숙·서원·장진호 의원)은 성동면과 부적면을 방문해 출장감사를 진행했다.이날 감사에서는 날카로운 지적보다 주민 생활과 밀접한 행정 분야에 대한 실질적 조언과 격려가 주를 이뤘다.윤금숙 의원은 성동면 주민참여예산 집행 내역을 점검하며 "예산이 취약계층 반찬 나눔과 김장 행사 등으로 연중 안정적으로 이어질 수 있도록 꼼꼼하게 관리해 달라"고 당부했다.서승필 의원은 주민자치 프로그램 강사료 축소에 대해 "참여 인원은 늘었는데 운영 횟수는 줄었다"며 원인 분석과 개선 자료 제출을 요청했다. 아울러 "장소가 충분한 만큼 프로그램 운영을 더 확대해야 한다"고 말했다.서원 의원은 동절기 취약계층 보호를 강조하며 "홀몸노인 등 돌봄 사각지대에 놓인 분들이 가장 힘든 시기"라며 세심한 관심을 부탁했다. 또한 불법 쓰레기 투기·소각 근절을 주문했다.조배식 부위원장은 신규 직원 민원 대응 역량을 언급하며 "경험 부족으로 퇴사하는 일이 없도록 선배 공무원들의 지원을 강화해 달라"고 요청했다.김현숙 성동면장은 "개척리·원봉리 회전교차로 설치는 주민 숙원사업"이라며 "부지 매입 등 주민 설득에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.부적면에서는 도시가스 공급 확대 논의가 집중됐다. 서승필 의원은 "조례 개정으로 주민 부담이 줄어든 만큼, 부적면도 추진위원회 구성 등 적극적인 행정이 필요하다"고 조언했다.김남충 의원도 "가야곡면·양촌면과 공동 대응해 면 단위 첫 도시가스 공급을 이뤄내자"고 힘을 실었다.장진호 의원은 주민참여예산 채택률을 지적하며 "17건을 신청해 7건만 선정된 건 아쉬운 결과"라며 "사전 검토를 강화해 채택률을 높여야 한다"고 강조했다.윤금숙 의원은 전입·전출 현황을 질의하고 "직원들이 밝은 표정으로 근무해야 주민들에게도 긍정적인 에너지를 줄 수 있다"고 격려했다.출장감사에 참여한 의원들은 "비판보다 개선을 위한 제안", "주민 실생활 불편 해결이 우선"이라는 메시지를 잇달아 강조했다.제268회 논산시의회 제2차 정례회는 행정사무감사 종료 후 12월 19일까지 조례안 및 2026년도 예산안 심의를 이어갈 예정이다.