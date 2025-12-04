빗자루 쥔 순간, 원수가 되는 '노란 낭만'의 주인공

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

은행나무 가로수은행잎을 쓸며

도로를 따라 늘어선 은행나무에 가을의 마지막 숨결이 깊게 내려앉았습니다. 머리 위로 황금빛 캐노피가 펼쳐지고, 거세진 바람에 마지막 잎새들이 꽃비처럼 흩날리며 화려한 작별을 고합니다. 발걸음을 옮길 때마다 은행잎들이 푹신하게 밟히며 바스락거리는 소리로 초겨울의 정취를 더합니다.은행나무를 사랑했었습니다. 가로수로 이만한 것도 없다며 침이 마르게 칭찬하곤 했습니다. 한여름 초록으로 꽉 찬 무성하고 풍요로운 나무 아래 드리워진 그늘은 얼마나 시원하던가요. 땡볕이 내리쬐는 횡단보도 앞, 작은 오아시스였습니다.가을은 또 어떻고요. 샛노랗게 물든 길은 한 폭의 수채화입니다. 바람이라도 지나면 잎이 우수수 비처럼 쏟아져, 영화 속 주인공이 된 기분이 들 때도 있습니다. 눈 내리는 겨울밤, 은행구이를 안주 삼아 소주 한 잔 기울이던 맛도 빼놓을 수 없습니다. 쌉싸름하면서도 고소한 그 맛에 엄지를 치켜세우곤 했습니다.사람 마음이라는 게 참으로 간사합니다. 거리의 청소부가 되어 빗자루를 손에 쥔 순간, 그 멋진 추억과 칭찬은 저 멀리 달아납니다. 노란 낭만이라며 탄성을 질렀던 풍경이 치워도 치워도 끝이 없는 노란 원수가 됩니다.자동차 바퀴에 으깨지고 발에 밟힌 은행의 고약한 악취. 썩은 내 같기도 하고 인분 냄새 같기도 한, 그 지독한 냄새가 사라질 즈음 더 무서운 게 등장합니다. 마마·호환보다 더 한, 바로 저 노란 잎들입니다. 쓸고, 또 쓸고. 뒤돌아서면 또다시 노란 융단. 비라도 내리면 찰싹 붙어 요지부동입니다.노랗게 물들이고 떨어뜨리는 신의 영역에 빗자루 하나로 대적하려는 나약한 인간의 모습을 보는 듯해 실소를 머금기도 합니다. 신화 속 시지프스를 떠올리기도 합니다. 신들을 속인 죄로 끝없는 형벌을 받았다지요. 거대한 바위를 산 정상까지 올려야 하지만, 정상에 닿는 순간 다시 아래로 굴러 내립니다. 반복되는 노동을 영원히 계속해야 하지요.사실, 이 나무 보통내기가 아닙니다. 혹시 아시는지요. 살아있는 화석이라 불립니다. 공룡이 살던 쥐라기 시대부터 지금까지 멸종하지 않고 살아남은 유일한 식물문(Phylum)입니다. 빙하기를 견디고, 히로시마 원폭 투하 때도 살아남았다는 그 끈질긴 생명력. 가로수로 심어진 이유도 그 때문이라 합니다.게다가 공해에 강합니다. 자동차 매연을 다 마시고도 끄떡없습니다. 병충해도 거의 없습니다. 은행 특유의 냄새와 독성 때문에 벌레들이 꼬이지 않습니다. 단풍이 아름다워 도시 미관에 좋습니다. 게다가 맛있는 열매까지 선물합니다.이보다 더 좋은 가로수는 없을 수도 있겠다 싶습니다. 관리 비용 적게 들고, 잘 안 죽고, 보기에도 좋으니까요. 하지만 비질을 하며 알았습니다. 그 강인한 생명력이 누군가에게는 원수일 수 있다는 걸, 가을의 정취도 노동의 대상일 수 있다는 걸, 감탄하며 거니는 그 길에 허리를 두드리는 한숨도 있다는 걸. 지금껏 보지 못했던 땀방울이 이제야 보입니다.역지사지(易地思之)라는, 처지를 바꾸어 생각한다는 사자성어가 굳은살 박인 손바닥처럼 투박하고 묵직하게 다가옵니다. 또 바람이 지납니다. 우수수 떨어집니다. 다시 빗자루를 듭니다. 내일도, 모레도, 마지막 잎새가 떨어지는 그날까지 고난의 행군은 계속될 듯합니다. 그 끝엔 눈이 내릴 것이고.