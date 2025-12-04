베어베터의 13년, 단순한 기적이 아니라 '복제 가능한 시스템'을 만들다

'발달장애인이 일하기 좋은 회사'라는 수식어 뒤에는 끊임없이 조율하며 진화한 사업장 시스템이 존재했다.
발달장애인 고용의 패러다임을 바꾼 베어베터(대표 이진희)가 지난 13년간 증명해 온 성공 요인을 '사업장 편의제공(Workplace Accommodation)'이라는 학술적 개념으로 규명한 연구 결과가 나왔다. 이는 베어베터 사례가 특정 기업의 미담을 넘어 다른 기업으로도 확산될 수 있는 발달장애인의 고용 '모델'이 될 수 있음을 시사한다.
한국장애인고용공단 고용개발원은 지난 11월 28일 학술지 '장애와 고용' 최신호를 통해 서울대학교 보건대학원 김승섭 교수 연구팀의 논문 '발달장애인의 지속 가능한 고용을 위한 근무환경 형성 과정: 다차원적 편의제공의 변화를 중심으로'를 게재했다.
연구팀은 지난 8개월간 베어베터에서 현장 실습과 참여 관찰을 진행했다. 대표 및 관리자 6명에 대한 심층 인터뷰와 내부 문서를 토대로 발달장애인의 지속 가능한 근무환경이 어떻게 만들어졌는지 분석했다.
베어베터 이진희 대표는 이번 연구에 대해 "우리가 해온 일을 '사업장 편의제공'이라는 키워드로 해석할 수 있다는 점이 놀라웠다"며 "개념적으로 잘 정리된 덕분에 베어베터 모델이 복제 가능한 것이 됨을 의미한다"고 설명했다.
1단계 [설정]: 기계보다 '사람'을 먼저 세팅하다
연구팀은 베어베터의 근무환경 형성 과정을 '설정', '발전', '정착'의 3단계로 구분했다. 첫 단추인 '설정 단계'의 핵심은 발달장애 친화적인 '관계'와 '안전' 확보였다.
통상적인 기업이라면 인쇄 사업을 시작할 때 인쇄 기술 전문가를 먼저 채용한다. 하지만 베어베터는 달랐다. 초기 관리자로 사회복지 및 직업재활 전공자를 우선 채용했다. 직무 기술을 가르치기 이전에 발달장애 사원을 이해하고 포용하는 문화를 먼저 만들기 위함이었다. 연구팀은 이를 '사회적 편의제공'의 기초 단계로 분석했다. 현재도 베어베터 관리사원 135명 중 약 69%가 사회복지 및 장애 관련 전공자다.
물리적 환경 구축에서도 과감한 투자가 이뤄졌다. 사업 초기 고가의 자동화 인쇄 장비를 도입했다. 이는 생산성 향상보다 발달장애 사원이 기계를 다룰 때 발생할 수 있는 신체적 위험을 원천 차단하기 위한 목적이었다.
2단계 [발전]: '쉬운 직무'는 발명되는 것이다
'발전 단계'에서는 베어베터의 핵심 경쟁력인 '쉬운 직무(Easy Job)'가 체계화됐다. 연구팀은 이를 단순한 난이도 하향 조정이 아닌 '직무 재설계'로 정의했다.
우선 '분업화'가 이루어졌다. 비장애인 한 명이 수행하던 복합적인 업무를 최소 4단계에서 최대 8단계로 잘게 쪼갰다. 예를 들어 쿠키 생산의 경우 반죽, 성형, 굽기, 포장, 라벨링 등으로 세분화하여 사원들이 각자의 역량에 맞는 일을 맡도록 했다. 이는 효율성을 극대화하려는 '테일러리즘(Taylorism)'과는 다르다. 발달장애인 근로자가 스스로 업무를 수행할 수 있는 가능성에 초점을 맞춘 방식이다.
이 과정에서 기발한 '물리적 편의제공' 도구들이 탄생했다. 제과팀은 사원들이 쿠키 반죽 크기를 일정하게 맞추기 어려워하자, 처음에는 종이로 본을 떠서 대조하게 했다. 그러나 위생 문제와 직관성 부족 문제가 생기자 플라스틱 틀을 거쳐, 최종적으로는 찍어내기만 하면 되는 '스탬프형 쿠키 틀'을 자체 개발했다.
플라워팀도 마찬가지다. 꽃의 길이를 일정하게 자르기 위해 눈금자 대신 전용 아크릴 절단 틀을 만들었다. 연구팀은 "이러한 도구들은 관리자의 아이디어뿐만 아니라, 사원들이 일하는 모습을 관찰하고 피드백을 주고받는 과정에서 진화한 결과물"이라고 분석했다.
3단계 [정착]: 시스템이 사람을 돕는다
마지막 '정착 단계'는 시스템이 안정적으로 작동하며 지속 가능한 고용을 뒷받침한다. 연구팀은 엄격한 사규 적용과 체계적인 인사 관리 또한 중요한 '사회적 편의제공'으로 해석했다.
베어베터는 '직원의 약속'이라는 취업규칙을 통해 근로자가 지켜야 할 의무를 시각화해 게시했다. 지각이나 동료 갈등 등 문제가 발생하면 즉각적인 징계 대신 '교육대화'를 시도한다. 사원 대화 일지를 꼼꼼히 기록하며 문제 원인을 파악하고, 반복적인 교육을 통해 행동 개선을 유도한다. 실제 2024년 한 해 동안 교육대화는 2270건 진행됐지만, 해고는 0건이었다. 이는 발달장애 사원을 보호의 대상을 넘어 '책임지는 직업인'으로 성장시키는 과정이다.
의사소통을 돕는 보조 도구도 정착됐다. 자신의 감정을 표현하기 어려워하는 사원들을 위해 '마음 확인 가이드'와 '감정 카드'를 도입했다. 사원들은 이를 통해 자신의 상태를 표현하고, 관리자는 적절한 개입 시점을 파악한다.
또한 장기 근속한 발달장애 사원이 신입 사원의 멘토가 되는 '동료 코칭' 현상도 관찰됐다. 사원만의 언어와 방식으로 업무 요령을 전수하는 것이 관리자의 지시보다 효과적인 경우가 많았기 때문이다.
연구팀은 결론적으로 "기존의 편의제공 논의가 법률적 원칙이나 물리적 시설에 머물렀다면, 이번 연구는 현장에서 편의제공이 어떻게 구체화되고 발전하는지 규명했다는 점에서 의의가 있다"고 밝혔다. 베어베터의 사례는 편의제공이 고정된 '시설'이 아니라, 끊임없이 변화하고 상호작용하는 '과정'임을 증명하고 있다.
김승섭 교수는 "베어베터 현장과 조율하며 논문을 기획하는 데 1년, 수행하는 데 8개월이 걸렸다"며 "자신들의 경험을 아낌없이 나눠준 베어베터와 장애인 고용에 대한 장기 연구를 지원해준 브라이언임팩트 재단이 없었다면 불가능한 연구였다"고 말했다.
논문은 한국장애인고용공단 고용개발원(누르면 연결)
에서 내려받을 수 있다.
|[참고] 베어베터가 개발한 대표적인 '직무 편의' 도구들
|▶ 제과팀 쿠키 틀: 반죽의 무게를 재거나 눈대중으로 맞추는 대신, 틀에 넣어 찍기만 하면 일정한 크기가 나오도록 제작.
▶ 커피팀 드립백 순서판: 포장 박스에 제품을 담을 때 수량을 헷갈리지 않도록 6개의 칸이 그려진 판을 활용.
▶ 물류팀 배송 지도: 글자를 모르는 사원도 배송지를 찾아갈 수 있도록 사진과 약도가 포함된 맞춤형 지도 제공.
▶ 플라워팀 배송 가방: 화분 배송 시 파손을 막고 이동이 편리하도록 발달장애 사원들의 피드백을 반영해 자체 제작.
▶ 카페팀 자동온수기: 뜨거운 물을 정량으로 안전하게 받을 수 있도록 버튼식 자동 기기를 도입.
