베어베터의 13년, 단순한 기적이 아니라 '복제 가능한 시스템'을 만들다

▶ 제과팀 쿠키 틀: 반죽의 무게를 재거나 눈대중으로 맞추는 대신, 틀에 넣어 찍기만 하면 일정한 크기가 나오도록 제작.

▶ 커피팀 드립백 순서판: 포장 박스에 제품을 담을 때 수량을 헷갈리지 않도록 6개의 칸이 그려진 판을 활용.

▶ 물류팀 배송 지도: 글자를 모르는 사원도 배송지를 찾아갈 수 있도록 사진과 약도가 포함된 맞춤형 지도 제공.

▶ 플라워팀 배송 가방: 화분 배송 시 파손을 막고 이동이 편리하도록 발달장애 사원들의 피드백을 반영해 자체 제작.

▶ 카페팀 자동온수기: 뜨거운 물을 정량으로 안전하게 받을 수 있도록 버튼식 자동 기기를 도입.

