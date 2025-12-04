대구시, AI 중심 국비 9조 원 시대 개막

큰사진보기 ▲김정기 대구시장 권한대행 행정부시장이 김민석 국무총리를 만나 대구시 예산 국비 확보를 위한 협조를 요청했다. ⓒ 대구시 관련사진보기

AD

대구시가 국회에서 의결된 2026년도 정부예산에서 총 9조 644억 원의 국비를 확보하며 역대 최대 규모의 성과를 거뒀다. 특히 인공지능(AI)과 로봇 등 혁신 산업 관련 예산이 대폭 반영돼 '대한민국 AI 수도'로의 도약을 위한 발판을 마련했다.이번 예산안 중 투자사업 규모는 4조 3,811억 원으로 역대 최대 규모를 확보했고 복지사업과 교부세를 포함한 전체 국비가 처음으로 9조 원을 넘어섰다.대구시는 국비 9조원 시대를 개막한 것은 그동안 예산정책협의회를 5차례 개최하고 대통령실과 국회, 중앙부처를 수차례 방문하는 등 권한대행 체제에서도 전방위 설득을 이어온 결과라고 밝혔다.핵심 성과는 AI 산업 분야이다. 대구시는 ▲지역거점 AX 혁신기술개발(229억 원) ▲제조AI데이터 밸류체인 구축(10억 원) ▲동대구벤처밸리 AI 테크포트 구축(30억 원) ▲산업 AX혁신허브(10억 원) 등 총 31건(총사업비 1조 1,930억 원)에 국비 990억 원을 확보했다.인공지능 분야 예산 확보는 대한민국 AI로봇 수도 대도약의 발판을 마련한 성과로 AI와 로봇, 바이오를 연계한 산업 생태계 조성이 한층 가속화될 전망이다.대구시는 또 이번 예산을 통해 시민 생활과 문화, 안전 분야에서도 실질적 변화를 기대하고 있다. 취수원 이전 타당성 조사비(25억 원)가 반영돼 먹는 물 문제 해결을 위한 추진 여건을 마련했고, 명복공원 현대화(80억 원), 재해위험지역 정비(116억 원), 하수관로 정비(684억 원) 등 시민 안전 인프라도 확충된다.문화예술 분야에서도 대구글로벌웹툰센터 조성(28억 원), 대구국제뮤지컬페스티벌(17억 원), 경상감영·달성토성 복원정비(18억 원) 등이 포함돼 '글로벌 문화도시 대구'의 기반이 강화될 예정이다.대구경북(TK)통합신공항 관련 공공자금관리기금 2795억 원과 금융비용 87억 원 등이 반영되지 못했지만 민간 공항 관련 예산은 318억 원이 반영됐다.하지만 정부 예산 부대의견에 TK통합신공항 관련 "기재부와 국방부는 적절한 지원방안을 강구해야 한다"는 내용이 명시돼 국비지원 T/F 구성을 의무화하는 근거도 마련됐다. 이는 통합신공항 사업의 지속적 추진을 위한 제도적 뒷받침으로 평가된다.김정기 대구시장 권한대행은 "AI·로봇·바이오 등 혁신산업의 도약 기반을 마련한 것은 대구의 미래 성장축을 확실히 세운 결과"라며 "시민이 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 정부와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.