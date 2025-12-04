한국 뮤지컬에서도 한글 자막 서비스... "비장애인도 만족"

AD

덧붙이는 글 | 공민영 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)



글로벌 OTT 플랫폼 '넷플릭스' 등 주로 OTT 플랫폼을 통해 제공되던 청각장애인을 위한 해설 및 대사 한글자막 서비스가 최근 AI 기술과 결합해 공연에까지 활용되고 있다.지난 9월 16일부터 11월 23일까지 서울 홍익대 대학로 아트센터 대극장에서 공연된 연극 <아마데우스>는 외국인 및 청각장애인 관객을 위한 '자막 안경'을 제공했다. 이 안경을 제작한 엑스퍼트아이엔씨 홈페이지에 따르면, 이 자막 안경은 AI 기술을 통해 배우의 대사 음성을 실시간으로 다국어 자막으로 송출하는 기능을 통해 관객의 이해를 돕는다.롯데컬처웍스는 오는 17일 서울 송파구 샤롯데씨어터에서 개막하는 뮤지컬 <킹키부츠>부터 국내 대극장 최초로 자막 안경 상시적으로 제공하기로 했다. 샤롯데씨어터는 음성 인식 자막 AI 자동 송출 기능이 적용된 안경을 1만 5천 원에 대여해주는 서비스를 시작했다. 이에 따라 <킹키부츠>뿐만 아니라 앞으로 샤롯데씨어터에서 열리는 모든 공연에서 관객은 이 안경을 쓰고 한글, 영어 자막으로 제공되는 대사를 보며 뮤지컬을 관람할 수 있다.그간 '자막안경' 서비스가 대학로 극장에서 시범적, 일시적으로 운영된 적은 있지만 샤롯데씨어터와 같은 대극장에서 일반 관객을 대상으로 상시적 서비스를 제공하는 것은 이번이 처음이다. 이는 관객 맞춤형 공연 관람 환경을 위한 것으로 청각장애인이 제약 없이 공연을 즐기도록 함과 동시에 한국 뮤지컬에 관심을 두고 있는 외국인 관객도 언어의 장벽 없이 공연을 볼 수 있도록 하겠다는 취지다.지난 11월 12일 롯데컬처웍스 홍보센터는 보도자료를 통해 "자막 안경이 외국인이나 청각장애인 관객뿐 아니라 한글자막과 함께 콘텐츠를 즐기는 것에 익숙한 국내 젊은 세대에게도 더욱 편안하고 친숙한 관람 경험을 제공하며 공연 관람 문화의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.지난 9월 26일부터 11월 2일까지 진행된 문화체육관광부 주최, 한국관광공사와 (사)한국공연관광협회가 공동 주관한 K-공연관광 대표 축제 '2025 웰컴대학로' 행사에서는 외국인 관광객이 모국어로 공연을 즐길 수 있도록 하는 '스마트 씨어터'가 등장하기도 했다.한국관광공사는 지난 11월 5일 보도자료를 통해 "'스마트씨어터'는 공연 대본을 번역하여 '스마트글래스'(AI 스마트 자막안경)를 통해 실시간으로 외국어 자막을 볼 수 있도록 설계한 것으로, 올해 처음 도입"됐다고 전했다.당초 청각 장애인을 위한 서비스로 시작된 한글 자막은, 넷플릭스 등 글로벌 OTT 열풍으로 비장애인 한국 관객들에게도 이제 필수적인 요소로 자리 잡고 있다. 이러한 시청자들의 선호 경향을 반영하듯, 극장에서 상영되는 한국 영화에서도 한글 자막을 제공하는 사례가 늘고 있다.지난 3일 개봉한 하정우 감독의 영화 <윗집 사람들>은 한국 영화 최초로 전체 극장 상영 회차에 자막 삽입을 시도했다. 앞서 영화 <밀수> <얼굴> <더 문> 등 일부 상영 회차에서 한글 자막을 제공한 사례들은 있었으나, 상영 전 회차에 자막을 제공하는 영화는 이번이 최초다.지난 11월 25일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 진행된 <윗집 사람들> 시사회에서 하정우 감독은 "대사의 양이 많은 작품인데, 놓치지 않아야 할 대사들을 관객들이 모두 다 받아들여주셨으면 하는 마음으로" 한국영화로서는 이례적으로 전체 자막을 넣었다고 설명했다.