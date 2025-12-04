"얼마나 만났어요?" 웨딩박람회에서 들은 황당 질문

큰사진보기 ▲웨딩 박람회장에서 작성되는 '밀착 마크' 상담 시트예비부부들이 전담 플래너에게 '밀착 마크'를 당하며 의무적으로 작성하게 되는 상담 시트. 이 과정에서 '오늘만 할인'이라는 압박 마케팅 속에 즉흥적인 당일 계약을 권유받는다. ⓒ 이영채 관련사진보기

"이 가격은 오늘만 드려요."

큰사진보기 ▲'불안 마케팅'의 현장, 웨딩박람회 전경웨딩홀, 스드메 등 수백 개의 업체가 모여 대규모로 진행되는 웨딩박람회 현장. 예비부부들은 이곳에서 당일 계약을 압박 받고 있다. ⓒ 코엑스웨딩박람회 인스타그램 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이영채 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)

웨딩 박람회가 즉석 계약을 강요하는 '불안 마케팅'을 일삼아 빈축을 사고 있다. 특히, 웨딩 업계의 불합리하고 불투명한 거래 관행이 박람회장의 강압적인 분위기 속에서 버젓이 강요돼예비 부부들의 기대에 찬 결혼 준비 과정에 찬물을 끼얹는 격이라는 지적이다.국내에서는 2000년대 초반 전문적인 웨딩컨설팅 업체가 등장하며 점차 웨딩 플래너를 통한 결혼 준비가 보편화됐다. '웨딩 플래너'는 결혼 준비의 모든 과정을 대행하고 조율해주는 전문가. 이와 함께 등장한 '웨딩 박람회'는 웨딩홀, 스드메(스튜디오, 드레스, 메이크업) 등 수십에서 수백 개의 업체가 한 자리에 모여 계약을 유치하는 대규모 행사로 발전했다.현재 국내 웨딩 시장은 연간 수십조 원 규모로 추정되지만, 대부분의 계약이 웨딩 플래너를 중심으로 이뤄지며 예비부부가 가격 정보를 투명하게 비교하기 어려운 시장 환경이 고착화돼 있다. 소비자들이 체감하는 가격의 투명성은 극히 낮은 수준이며, 그 불투명성의 정점에 바로 웨딩 박람회가 있는 것이다.웨딩 박람회가 불편한 첫 번째 이유는 바로 '시간 압박'과 '당일 한정 마케팅' 때문이다. 예비부부들이 박람회장에 들어서자마자 전담 플래너에게 '밀착 마크'를 당하게 돼 이른바 '박람회'에서 자유롭게 이곳저곳을 다니며 정보 탐색을 하는 것은 불가능해진다.지난달 9일, 기자가 방문한 코엑스 웨딩박람회장은 수많은 업체가 모여 '파격 할인'을 내세우지만, 즉흥적인 충동구매를 부추기고 불안 마케팅이 난무하는 현장이었다.이날 박람회장에서 만난 예비 신부 김아무개(32)씨는 "상담 과정에서 '오늘만 할인을 진행한다'는 말을 수없이 들었다"며 "계약할 생각이 없다고 하자 '소액의 계약금을 걸어두기만 하면 시간이 지나도 할인은 그대로 적용된다'며 서명을 압박했다"고 전했다. 실제로 이날 방문한 박람회는 수백만 원짜리 계약서에 신랑 신부들이 즉흥적으로 서명하도록 유도하는 데 참가업체들이 전력을 쏟는 모양새였다.또 다른 문제는 도를 넘는 과도한 개인 정보 요구이다. 의무적으로 마련된 공간에서 웨딩홀, 스드메 상담 테이블에 방문객들이 떠밀리다시피 앉게 되는데, 여기서 상담이라는 명목하에 불필요한 사생활 침해 수준의 질문이 이어지는 것이다. 예비신랑 이아무개(29)씨는 "결혼 비용의 출처, 여자 친구와 얼마나 만났는지 등 매우 사적인 질문이 이어져 당황스러웠다"며 "초면에 깊은 질문을 하는 것 자체가 소비자에게 불필요한 심리적 압박을 주려는 의도로 느껴졌다"고 말했다.이날 현장에서는 필수 항목 상담이 끝나자 예비부부들의 거절 의사에도 불구하고 신부 관리·혼수 등을 담당하는 비필수 품목 관계자들이 끈질기게 따라다니며 계약을 설득하는 모습이 이어졌다.'박람회 당일 계약' 성과를 내려는 업체 관계자들의 집요한 행태는 플래너의 모습에서도 포착됐다. 이날 "2027년 결혼 예정이라 시간적 여유가 충분"했던 한 예비부부는 마음에 든 플래너에게 박람회 계약 대신 개인적인 진행 가능성을 문의했다. 하지만 플래너는 "개인 스케줄이 빡빡해 어렵다"고 거절하며 '당일 실적'에만 집착하는 모습을 보였다.또 이날 박람회를 방문한 예비부부들은 본계약을 하기도 전에 지갑을 열어야 했고 횡포에 가까운 가격 제시에 심리적 압박을 받아야 했다. 웨딩드레스를 선택하기 위해 여러 브랜드를 방문하는 '드레스 투어' 과정에서 예비부부는 착용비 명목으로 한 브랜드당 금액을 지불해야 했다.더욱 심각한 문제는 '묶음 상품(패키지) 강요'이다. 웨딩드레스의 경우, 스튜디오 촬영용 드레스와 본식용 드레스를 반드시 하나의 브랜드에서 모두 이용해야만 실질적인 할인이 적용되는 경우가 많았다.이날 박아무개씨는 '스튜디오/본식 드레스 통합 패키지' 가격을 500만 원으로 안내받았다. 박씨는 본식 드레스는 A업체가 마음에 들지만, 스튜디오 촬영용 드레스는 B업체를 이용하고 싶었다. 그래서 플래너에게 '본식용 드레스만 A업체를 이용할 경우'의 가격을 문의했다. 돌아온 답변은 "단품 이용시 470만 원"이었다. 총 500만 원짜리 패키지에서 절반의 품목을 제외했는데, 비용은 단 30만 원만 차감된 것이다.웨딩업계의 횡포는 단순히 돈을 더 내는 문제를 넘어, 인생의 중요한 출발선에서 예비부부가 불신과 압박감을 필연적으로 경험해야 하는 짐이 되고 있다. 부조리한 웨딩산업의 현실이 결혼 친화적이어야 할 우리 사회의 그늘이 되고 있는 것이다. 소비자들은 '오늘만 할인'이라는 말에 현혹되지 않아야 하겠지만, 예비부부를 압박하는 웨딩박람회에 대한 당국의 제도적 감시 또한 시급하다는 지적이 나오고 있다.