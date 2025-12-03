사회부산경남한줄뉴스 25.12.03 22:24ㅣ최종 업데이트 25.12.03 22:24 한국남동발전, 산청 시천면사무소 기부금 전달 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲한국남동발전, 경남 산청군 시천면사무소 기부금 전달 ⓒ 남동발전 관련사진보기 경남진주혁신도시에 있는 한국남동발전 감사실은 2일 경남 산청군 시천면사무소에 지역사회 취약계층 지원을 위한 기부금 100만 원을 전달했다고 밝혔다. 이날 기부금 전달식에는 한국남동발전 감사실과 시천면사무소 관계자들이 참석해 열렸다. 시천면사무소 관계자는 "한국남동발전 감사실의 따뜻한 나눔에 깊이 감사드리며, 전달받은 기부금은 시천면의 복지 증진과 주민들의 삶의 질 향상을 위해 투명하고 소중하게 사용하겠다"고 화답했다. #남동발전 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사올해의 과학교사상, 경남 5명 수상… 전국 최다 갤러리 오마이포토 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 1/10 이전 다음 이전 다음 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.