25.12.03 22:24최종 업데이트 25.12.03 22:24

한국남동발전, 산청 시천면사무소 기부금 전달

한국남동발전, 경남 산청군 시천면사무소 기부금 전달
ⓒ 남동발전

경남진주혁신도시에 있는 한국남동발전 감사실은 2일 경남 산청군 시천면사무소에 지역사회 취약계층 지원을 위한 기부금 100만 원을 전달했다고 밝혔다.

이날 기부금 전달식에는 한국남동발전 감사실과 시천면사무소 관계자들이 참석해 열렸다.

시천면사무소 관계자는 "한국남동발전 감사실의 따뜻한 나눔에 깊이 감사드리며, 전달받은 기부금은 시천면의 복지 증진과 주민들의 삶의 질 향상을 위해 투명하고 소중하게 사용하겠다"고 화답했다.

#남동발전

