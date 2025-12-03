사회부산경남한줄뉴스 25.12.03 22:25ㅣ최종 업데이트 25.12.03 22:25 무림파워텍, 진주시복지재단에 안마의자 6대 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲무림파워텍(주), 진주시복지재단에 안마의자 6대 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기 무림파워텍㈜(대표 임용수)는 3일, 사업장 주변 지역 주민의 복지 향상과 건강 증진을 위해 안마의자 6대(환가액 1500만 여원 상당)를 진주시복지재단에 기탁했다. 무림파워텍㈜ 관계자는 "이번 기부가 지역 주민 여러분의 건강과 편안한 일상에 조금이나마 도움이 되기를 바란다며, 앞으로도 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다. #진주 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사올해의 과학교사상, 경남 5명 수상… 전국 최다 갤러리 오마이포토 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 1/13 이전 다음 이전 다음 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.