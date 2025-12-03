무림파워텍, 진주시복지재단에 안마의자 6대 기탁

큰사진보기 ▲무림파워텍(주), 진주시복지재단에 안마의자 6대 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기

무림파워텍㈜(대표 임용수)는 3일, 사업장 주변 지역 주민의 복지 향상과 건강 증진을 위해 안마의자 6대(환가액 1500만 여원 상당)를 진주시복지재단에 기탁했다.무림파워텍㈜ 관계자는 "이번 기부가 지역 주민 여러분의 건강과 편안한 일상에 조금이나마 도움이 되기를 바란다며, 앞으로도 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.