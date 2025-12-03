메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.03 22:25최종 업데이트 25.12.03 22:25

무림파워텍, 진주시복지재단에 안마의자 6대 기탁

원고료로 응원하기
무림파워텍(주), 진주시복지재단에 안마의자 6대 기탁
무림파워텍(주), 진주시복지재단에 안마의자 6대 기탁 ⓒ 진주시청

무림파워텍㈜(대표 임용수)는 3일, 사업장 주변 지역 주민의 복지 향상과 건강 증진을 위해 안마의자 6대(환가액 1500만 여원 상당)를 진주시복지재단에 기탁했다.

무림파워텍㈜ 관계자는 "이번 기부가 지역 주민 여러분의 건강과 편안한 일상에 조금이나마 도움이 되기를 바란다며, 앞으로도 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

#진주

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사올해의 과학교사상, 경남 5명 수상… 전국 최다

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기