진주YMCA-11개 기관, 2300kg 김장김치 전달

진주YMCA·지역 11개 기관, 2,300kg 김장 담가 취약계층에 전달

진주YMCA(이사장 김병용)는 3일 남강댐 하류 헬기장에서 지역 내 11개 기업·기관·단체와 자원봉사자 100여 명이 참여한 가운데 '2025 사랑의 김장 나눔 축제'를 개최했다.올해 담근 김장은 2,300kg으로, 국가유공자 보훈가족, 무료급식소, 장애인시설, 아동복지시설, 취약계층 등 지역 곳곳에 전달해 따뜻한 겨울나기를 지원했다.이번 김장 나눔에는 국방기술품질원, ㈜지에스이 도시가스, ㈜한화갤러리아 진주점, 경남서부보훈지청, 국민건강보험공단 진주산청지사, K-water 남강댐지사, 중소벤처기업진흥공단, 국제와이즈멘 촉석클럽, 국제와이즈멘 진주프로빈스클럽, 사)다사랑봉사회 등 총 11개 기관·단체가 참여했다. 참여 기관들은 재료 준비, 김장 담그기, 포장, 지역 전달까지 모든 과정에 힘을 보태며 '함께 만드는 나눔'의 가치를 실천했다.김병용 진주YMCA 이사장은 "경제적으로 어려운 시기일수록 주변의 도움이 절실한 이웃들이 많다"며 "이번 나눔이 작은 위로와 힘이 되길 바란다. 앞으로도 진주YMCA는 지역사회와 함께 나누는 전통을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.