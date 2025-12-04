내란 1년, 광장에서 그린 그림 속 주인공들을 생각합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
지난 3일로 윤석열이 일으켰던 계엄이 만 1년이 되었습니다. "의회 폭거에 맞선 계엄"이라는 장동혁 국민의힘 대표의 발언 등을 보면 여전히 내란은 진압되지 않은 것 같지만, 그럼에도 계엄을 무산시킨 우리들의 어깨를 서로 안아주고 싶은 날입니다.
올해 초, 헌법재판소의 탄핵 선고가 늦어지면서 대전 은하수네거리에서도 천막을 다시 치고 무기한 농성에 들어갔습니다. 지나가는 대전 시민들이 농성장에 한 번이라도 눈길을 더 주게 하려고 그림 그리기 퍼포먼스를 시작했습니다.
초조하게 선고를 기다리며 12.3 내란의 밤에 맨몸으로 군용차를 막은 민달팽이유니온 활동가 김동현씨와 대학생 김다인씨, 그리고 또 다른 분들을 거리에서 그렸습니다. 윤석열의 "아무 일도 일어나지 않았다"라는 말에 분노가 치밀었을 때 이 장면이 떠올랐습니다. 광주에서처럼, 천안문에서처럼... 저 군용차가 그대로 밀고 지나갔을 수도 있습니다. 저 안에 과잉 충성하는 군인이 없었던 건 순전히 운입니다.
거리에서 그린 <내란의 밤>이 판매되면 판매 금액 전체를 투쟁 단위에 후원하겠다고 SNS에 올렸더니 한 분이 100만 원에 구매하셨습니다. 긴 탄핵 투쟁에서 대규모 집회를 매주 준비한 윤석열즉각퇴진·사회대개혁 비상행동' 카뱅 심규협 선생, 가덕도신공항을 저지하기 위한 '가덕도신공항 반대 시민행동', 대전충남녹색연합의 전시동물 동물권 운동 '구경거리로 태어난 생명은 없다' 사업, '2025년 420장애인차별철폐공동투쟁단' 등 여러 곳에 나누어 후원하였습니다.
그림에는 숨은 의미도 숨겨 두었습니다. 박진감을 위해 세 분이 달려오는 모습을 상상해서 넣었고, 휠체어를 탄 장애인 동지도 오고 있으며, 그림 속 시점의 미래에 등장할 응원봉들이 저 멀리에서 보입니다. 여러분들의 용기를 떠올리며 길고 추운 광장을 지나올 수 있었습니다. 다시 한 번 감사드립니다.