국회의장, 시민들과 현장 답사 "여기가 비상계엄이 시작된 문"

▲통제 속 국회담 넘는 우원식 국회의장3일 오후 11시경 윤석열 대통령의 비상계엄 선포로 경찰이 통제 중인 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장이 담을 넘어 본청으로 향하고 있다. 2024.12.4 [국회의장실 제공. 재판매 및 DB금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기