"45년 만에 국회가 응답"... 5·18 성폭력 피해자 보상받을 길 열렸다

▲5.18 성폭력 피해자와 연대자의 '진실과 치유 퍼포먼스'5.18 당시 계엄군 등에 의한 성폭력 피해자 및 가족 17인이 국가를 상대로 제기한 정신적 손해배상청구소송의 첫 재판을 앞두고 지난 11월 7일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원 앞에서 열린 기자회견 및 피해자와 연대자의 '진실과 치유 퍼포먼스'에서 피해자인 성수남씨와 참석자들이 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기