야자수가 예쁜 함덕해수욕장 상점가, 가로수 없애고 도로 확장한다고?

큰사진보기 ▲공사가 진행 중인 함덕유원지 진입도로기존의 야자수를 제거할 수밖에 없다는 것이 제주시의 입장이다 ⓒ 김순애 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주시청 앞 도로다이어트 전과 후도로다이어트 전 사진은 네이버 지도 화면 갈무리 ⓒ 김순애 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주시청 앞 도로다이어트 전과 후도로다이어트 후 카페가 들어서고 자동차보다 사람들 이동이 더 많아졌다. 도로다이어트 전 사진은 네이버 지도 화면 갈무리 ⓒ 김순애 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주시청 앞 도로다이어트 전과 후도로다이어트 후 보훈회관 간판을 그대로 활용한 레트로 카페가 들어섰고 늘 가게 앞에 주차되던 차가 모습을 감춘 대신 벤치가 생겨 보행자들이 휴식을 취하는 모습을 볼 수 있다. 도로다이어트 전 사진은 네이버 지도 화면 갈무리. ⓒ 김순애 관련사진보기

제주시는 지난 6월 함덕해수욕장 진입로에 위치한 함덕4구의 77개 점포를 제주시 1호 골목형 상점가로 지정하였다. 제주특별자치도는 11월에 '골목상권 활성화 지원사업'을 추진하면서 1호 골목형 상점가인 함덕4구에 공동브랜드 개발 및 홍보 물품 제작·배부, 온라인 통합플랫폼 구축 및 홍보마케팅을 지원하겠다고 밝혔다.하지만 1호 골목형상점가인 함덕 4구에는 현재 함덕해수욕장 진입도로 확장 공사가 진행 중이다. 포크레인이 가게 주변에서 먼지와 굉음을 내며 공사하고 있다. 공사가 진행되면 현재 80그루 정도의 오래된 야자수들과 플라타너스 나무도 베어지거나 옮겨질 가능성이 크다. 이는 곧 상권 주변의 경관 역시 크게 변하게 된다는 뜻이라, 일부 상인들은 우려를 표하고 있다.공사가 진행되는 곳에서 브런치 카페를 운영하는 A씨는 "도로를 넓히기보다 산책로를 아름답게 조성하는 것이 가게에 도움이 된다"고 말했다. 식당을 운영하는 B씨 역시 "차가 붐비는 도로가 아닌데 도로를 넓히는 것이 이해되지 않는다. 길을 따라 줄지어 있는 야자수 배경으로 노을이 지면 그렇게 아름다울 수 없는데 그 풍경을 훼손하면서까지 도로를 넓히는 이유를 모르겠다"고 지적했다. 공사가 진행되는 곳 가까이 거주하고 있는 주민 C씨 역시 "차량 통행이 많지도 않은 곳을 헤집어놓으면서 예산을 낭비하고 경관을 훼손한다"고 분통을 터뜨렸다.제주시는 해당 사업이 "2018년 장기미집행 도시계획도로 우선 사업 대상으로 선정"되었으며 "주택 및 상가가 밀집한 일부 구간은 마을 내 원활한 진출입 등 지역주민들의 통행 편의 개선"을 위해 사업을 진행한다고 밝혔다.이 사업을 비판하는 이들은 "마을 내 원활한 진출입"을 위해서라는 제주시의 입장을 감안하더라도, 마을 진출입로가 여러 개 있어 마을을 오고 가는 데 크게 어려움이 관찰되지 않아 사업 타당성을 찾기 어렵다고 지적한다. 460m라는 짧은 구간에 2차선-3차선-4차선으로 계획된 사업은 차선의 일관성이 없어, 확장된 차선이 주차장으로 사용될 가능성이 높아 보인다는 주장도 나온다. 현재 해당 사업의 토지 보상은 거의 마무리됐고 도로 경계를 세우는 작업이 진행 중이다.함덕해수욕장은 제주도의 대표적인 관광지이다. 비취빛의 바다가 있고 아름다운 노을을 감상할 수 있는 서우봉이 있다. 하지만 다양한 가게들을 둘러보며 쾌적하게 걸을 수 있는 산책길을 찾아볼 수 없다. 버스정류장에서 해수욕장으로 바로 진입하는 도로의 경우 인도가 없고 도로 양 옆에 주차장이 있어 보행자들은 주차장으로 들고 나는 차들과 해수욕장으로 진입하는 차들을 피해 걸을 수밖에 없다.그나마 산책하기 좋은 길이 지금 공사가 한창 진행되는 곳이다. 수십 년 길을 지켜온 야자수와 플라터너스가 만들어내는 이국적이며 아름다운 정취와 함께 길 양 옆으로 브런치 카페, 서점, 주점, 기념품 가게, 식당, 베이커리 카페 등 다양한 가게들이 있어 볼거리, 먹을거리가 풍부하다.도로를 넓히게 되면 차들은 더 빠른 속도로 달리게 되고 차를 타고 이동하는 이들은 주변 가게들을 여유 있게 보기 어렵다는 우려가 제기된다. 서울에서 성공적인 도시재생사업으로 인정받는 성수동과 경의선 숲길은 기존 도시의 특색을 지우지 않고 거기에 녹지를 조성하고 붉은 벽돌 등 기존 도시의 유산을 보존하면서 새로운 매력으로 재탄생시켰다. 방문객들은 거리 곳곳을 걸어서 누비고 다니지 자동차로 이동하지 않는다.걷는 길이 쾌적하고 볼 거리가 많다면 사람들은 가게에서 소비 행위만 하고 즉시 그 곳을 떠나는 것이 아니라 골목에 들어서기도 하고 인도를 걷거나 멈춰서 주변을 구경하기도 한다. 걷기 좋은 쾌적한 길을 만들면 사람들이 모이게 되고 지역과 상권이 동시에 활성화된다.제주도는 2024년 10월 '차량에서 사람으로 걷기 좋은 도시, 제주'를 비전으로 내세우며 '제3차 보행 안전 및 편의 증진 기본계획(2024~2028년)'을 수립했다. 이 계획에서 제주도는 보행 중심의 15분권 도시정책, 도로 다이어트 사업을 통해 자동차 중심에서 사람 중심으로 전환하고 도시 생명 숲 조성 등 녹색 도시 인프라를 확충하겠다고 밝혔다.녹색 도시 인프라 확충을 위해서 사람 중심으로 가로 환경을 개선하고 도시숲 및 가로수를 조성하는 내용이 포함되어 있다. '생활권과 연계한 보행환경을 개선하는 등 보행자 중심으로 도시 공간을 조성하고 보행자 전용길 및 보행자 우선도로의 적극적인 도입을 통해 골목상권 활성화를 연계'하겠다는 목표 역시 들어 있다.이에 따라 제주도는 6개의 기존 도로를 줄여서 보행 공간을 넓히거나 녹지 공간과 자전거 도로를 조성하는 '도로다이어트' 계획을 세웠고 그 추진 사례로 제주시청 정문 앞을 내세웠다. 제주 시청 정문 앞 135m의 4차선 20m 도로는 차량 통행량이 많지 않은 도로였고 도로 양 옆으로 노상 주차장이 조성되어 있었다.제주시는 2024년 9억 원을 투입하여 과감하게 노상주차장으로 이용 중인 도로 공간을 줄이고 2~4m 인도를 2.5~8.8m까지 넓히는 한편 210㎡였던 녹지공간을 810㎡로 확충했으며 도로 동측에 자전거 전용도로를 신설하였다. 다른 구간과 연결되지 않은 자전거 전용도로는 생색내기 용이라는 비판을 받긴 했지만 제주시청 정문 앞은 이전에 비해 녹음이 드리워진 쾌적한 공간으로 변신했다.밥집과 부동산 중개소 정도 있었던 상권 역시 도로다이어트 후 로스터리 카페, 원래 있던 오래된 다방을 새롭게 해석한 복고풍 카페, 프렌치토스트로 입소문이 난 카페들이 속속 들어섰다. 상권을 둘러싼 공간에 푸른 녹지가 확대되고 벤치가 놓여지자 그 곳은 훨씬 싱그럽고 여유 있는 곳이 되었다.현재 공사가 진행되는 함덕유원지 진입도로의 경우 인도를 포함하여 현재 폭이 13m이다. 제주시는 이를 20m로 확대할 예정이다. 현재보다 7m의 폭이 늘어난다. 이 사업에 일부 우려를 표하고 있는 상인들이 존재하는 만큼, 지금에라도 상인들과 마을 주민들이 한 자리에 모여 마을과 상권, 가로수들을 함께 살리는 최적의 방안을 모색한다면 민관이 협업하여 마을의 경관을 설계한 좋은 사례로 남을 것이다.늘어나는 7m의 폭을 도로 확장에 이용하기보다 기조 가로수를 보호하고 주변에 추가적으로 녹지를 조성하는 한편 보행로를 넓혀 정비하고 조명과 벤치 등을 설치한다면 훨씬 매력적인 산책로가 만들어질 것이라는 게 필자의 생각이다.좁고 울퉁불퉁한 현재의 보행로를 대폭 넓히고 가로수를 더 심어 그늘을 만든다면 유모차나 휠체어 이동이 가능해져 모두에게 이동할 수 있는 권리를 제공해준다. 나무 그늘 아래 잠시 쉴 수 있는 벤치를 만든다면 마을주민들과 관광객들 누구나 잠시 걸음을 멈추고 벤치에 앉아서 노을지는 하늘을 배경으로 서있는 야자수들을 잠시 감상할 수도 있다. 머리를 맞댄다면 새로 확보된 공간에 대한 아이디어는 무궁무진하게 나올 수 있다.지난 11월 17일, 제주시 건설과는 제주도 도시숲등의조성·관리심의위원회에 가로수를 제거하는 내용의 안건을 제출한 바 있다. 심의위 측은 제출된 안건을 일단 보류했다. 12월 초 가로수 처리 방안을 결정하기 위해 심의위가 직접 공사 현장을 방문할 예정이다. 심의위가 가로수 존치 방향을 결정한다면 새로운 논의가 시작될 수 있을 것이다.