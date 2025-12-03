[사진] 철거를 앞둔 동네 골목의 낯설지 않은 풍경

재개발은 늘 '도시의 미래'라는 이름으로 도착한다. 그러나 현장에서 마주하는 것은 미래보다 더 오래된 현재, 그리고 준비되지 않은 이별이다. 2025년 1월부터 11월까지 부산의 여러 산복도로 달동네를 걸으며 카메라에 담은 것은 건축물이 아니라 사람의 시간이었다. 골목은 단순한 통로가 아니라, 도시 저변을 떠받치는 일상의 최소 단위였다.
수정동과 범일동, 봉래동, 감천동 일대의 산복도로는 산업화 이후 가장 값싸고 가장 가파른 땅으로, 도시의 노동자와 노인의 삶을 오래 품어온 공간이다. 이곳에서 골목은 곧 생활 반경이자 안전망이었고, 계단은 병원보다 먼저 오르는 인생의 경사로였다.
그러나 재개발은 이 관계를 단절시킨다. 고층 아파트와 도로는 공간을 '정비'하지만, 사람의 관계망과 생활 동선까지는 고려하지 않는다. 노인은 엘리베이터 없는 경사에서 엘리베이터 있는 고층으로 옮겨가지만, 그 안에서 더 고립된다. 아이는 더 넓은 놀이터를 얻게 되지만, 골목에서 불리던 이름은 사라진다. 상점은 더 깨끗한 상가로 옮겨가지만, 외상 장부와 안부 인사는 계약서 어디에도 옮겨 적히지 않는다.
다큐멘터리 사진이 이 낡은 골목을 기록하는 이유는 바로 여기에 있다. 낡은 풍경은 가난의 표식이 아니라 도시가 떠안지 않으려 했던 삶의 구조다. 사진 속 인물들은 개발의 수혜자도, 명시적 피해자도 아닌 경우가 대부분이다. 그들은 다만 개발의 속도에서 가장 늦게 호명되는 존재들일 뿐이다.
이 기록은 철거를 비판하기 위한 선동도, 개발을 미화하기 위한 자료도 아니다. 다만 재개발이 도시를 어떻게 바꾸는가가 아니라, 도시가 사람을 어떻게 대하는가를 묻는다. 카메라가 겨눈 것은 고층의 스카이라인이 아니라, 그 그늘 속에서 여전히 오르내리는 노인의 발, 아이의 가방, 오래된 가게의 통로였다.
이 골목들이 사라진 뒤에도 도시는 계속 성장할 것이다. 그러나 이 풍경들이 사라질 때, 우리는 도시가 무엇을 대가로 무엇을 얻었는지를 정확히 기억해야 한다. 다큐멘터리 사진은 바로 그 기억을 사회 앞에 남기는 마지막 장치다.