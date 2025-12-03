최대호 안양시장, 국토부 장관과 평촌 선도지구 방문

큰사진보기 ▲왼쪽부터 최대호 안양시장, 이재정 국회의원, 김윤덕 국토교통부 장관 ⓒ 안양시 관련사진보기

최대호 안양시장과 김윤덕 국토교통부 장관, 이재정 국회의원이 3일 오전 평촌신도시 선도지구 3개 구역을 방문했다.김 장관과 최 시장 모두 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 지원하겠다는 계획을 전했다. 이 의원은 "속도는 내되 주민 불안을 최소화하며 안정적으로 추진해야 한다" 며 국토부의 적극적인 역할을 당부했다 .선도지구는 1기 신도시(분당·일산·평촌·중동·산본) 등에서 재건축·재개발을 가장 먼저 추진하도록 지정된 구역을 말한다. 선도지구로 지정되면 계획 수립·인허가·용적률 상향·안전진단 완화 등 행정·재정·금융 지원을 받을 수 있다.평촌시도시 선도지구는 A-17(꿈마을 금호 등), A-18(꿈마을 우성 등), A-19(샘마을 등) 안양 평촌 3곳이다. 안양시는 지난 2일 A-17·A-18 구역에 대한 도시계획위원회 심의를 열어 정비계획(안)을 조건부 의결하고, 올해 정비물량 3126호를 확보했다.최 시장 등은 현장을 방문한 뒤 시청 3층 상황실에서 한국토지주택공사, 주택도시보증공사(HUG), 3개 선도지구 주민대표단, 예비사업시행자와 간담회를 열어 정비사업 추진 현황을 공유했다.이번 현장 방문은 지난 9월 7일 국토부가 발표한 '주택공급 확대방안'의 후속 조치다. 현장을 직접 점검하고, 선도지구 중심의 주택공급 체계가 실제로 작동되고 있는지를 확인하기 위해 추진됐다는 게 안양시 관계자 등의 설명이다.최 시장은 "평촌신도시 정비사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정 역량을 총동원하고, 주민과 정부를 비롯한 공공기관과 협력을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다. 김 장관은 "사업이 원활할 수 있도록 필요한 법령 개정 등을 을 적극적으로 추진하고 있다"며 "사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.