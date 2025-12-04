감탄사 절로 나온 선물, 질리지 않는 겨울의 맛

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲김장김치2일 오후 시누이한테 받은 김장김치 택배입니다. ⓒ 배성혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲김장김치를 담은 김치통여러 개의 통이 나왔지만 우선 김치를 담은 통 몇 개만 먼저 찍었습니다. 감사합니다. ⓒ 배성혜 관련사진보기

지난 2일 도착한 시누이의 정성 가득한 김장 김치. 지난해 이맘때도 받았다. 마음 씀씀이 넉넉하고 손이 큰 사람답게 보내준 양도 어마어마했다. 누군가와 나누고도 한참 많이 남은 김치는 장장 그해 12월부터 올해 4월까지 우리 가족의 식탁을 책임졌다. 김치볶음과 김치찌개, 김치전과 김치찜으로 실컷 먹었다. 라면이나 국수 먹을 때도 최고였다.살면서 겨울 동안 그 정도로 많은 김치를 섭취한 것도 처음이었다. 김치에 들어 있는 유산균이 혹독한 겨울 추위를 이겨내 준 것만 같았다. 처음 받았을 때 감사함을 전했지만 지난 4월 말 나는 문자로 다시 한번 고마움을 알렸다. 김치 덕분에 면역력이 강화되어 겨울을 잘 넘겼다고, 하지만 이 문자가 무색하게도 며칠 지나지 않아 나는 코로나와 폐렴이 겹쳐 입원 환자 신세가 되었다.시누이는 나의 입원 사실을 알지 못한 채 내 문자를 보고 당신 집에 남아 있는 김치를 영혼까지 끌어모아 다시 보내주는 친절을 베풀었다. 배추김치와 함께 파김치까지 보내주었다. 지난 5월 초에 받았으니 김치는 성숙한 묵은지가 되어 있었다. 묵은지의 맛도 기가 막혔다. 숙성된 파김치도 곰삭은 맛을 제공했다.2일 오후에 받은 김치의 비닐봉지 끈을 가위로 자르는 순간 '하!' 하는 감탄사가 절로 튀어나왔다. 말로 다 표현할 수 없는 맛있는 냄새가 눈과 코와 목을 자극했다. 손으로 국물을 찍어 먹으려다 멈칫했다. 신성한 음식에 미리 손을 대면 안될 것 같았다. 일회용 장갑을 끼고 조심스레 배추를 반으로 가른다. 이미 배추머리는 자르기 쉽게 중간부분이 갈라져 있다.택배 상자가 무거워 식탁 위에 올리지 못하고 바닥에 두었기에 나는 의자에 앉아 몸을 구부려 작업하느라 허리와 손목이 피로해졌다. 그래도 매끼 풍성한 식사를 할 수 있다는 기대감에 즐겁기만 했다. 아니 살짝 들뜨기까지 했다.본격적으로 김치통에 담기 전에 이웃에게 조금 나누고 커다란 두 포기를 냄비에 담아 김치찜이나 김치찌개처럼 끓이기 시작했다. 생김치도 먹고 싶지만 끓인 김치 역시 별미 아닌가. 하필 김치에 넣을 국멸치나 황태채가 똑 떨어진 상태였다. 왜 미리 사 놓지 않았을까 너무 아쉬웠다. 냉동실에 있으려니 했던 고기마저 하나도 없었다. 어쩔 수 없이 매실청과 후춧가루만 첨가했다.일회용 장갑으로 대부분 김치통에 넣었지만 때로는 가위를 사용하기도 했다. 국물을 담는 국자 역시 필수품이다. 중간중간 쉬면서 몇 시간에 걸쳐 담았다. 3L과 4L 김치통 각각 2개, 2.6L 김치통 2개, 1L 김치통 2개가 채워졌다. 그래도 많이 남아서 작은 반찬통 10개에 나눠 담았다. 완전 부자가 된 느낌이다.사서 먹는 김치나 이렇게 받은 김치를 처음 만나는 날이면 나는 라면을 끓여 먹었다. 순전히 김치를 먹기 위해 라면이나 국수를 먹는다. 너무 맛있기 때문이다. 하지만 국수까지 삶을 기력은 없었다. 그냥 끓인 김치와 밥만 먹었는데도 어찌나 맛있던지 밥이 술술 넘어간다. 평소에 먹는 나물과 밑반찬은 아예 꺼내지도 않았다.저녁을 먹은 다음엔 뒤처리를 해야만 했다. 이게 보통 시간이 걸린 게 아니다. 벌겋게 물들여진 여러 개의 일회용 장갑과 대형 비닐봉지를 잘 묶어서 쓰레기 봉투에 국물이 흐르지 않게 넣어야 한다. 김치통을 비롯해 사방팔방으로 튄 김칫국물을 닦아낸 물티슈도 한바탕이다. 가위와 국자도 여러 개씩 출동했다.나 혼자 저녁을 먹었기에 김치찜인지 김치찌개인지 모를 국물도 꽤 많이 남았다. 국물을 또 여러 통에 나눠 담았다. 튄 국물로 범벅이 된 택배상자 안도 물티슈로 닦아냈지만 너무 지쳐서 갖다 버릴 기운도 없었다. 밤도 이미 깊어서 잘 밀봉해 놓았다. 김칫국물은 부엌 곳곳에 자랑스러운 흔적을 남기고 있었다. 전자레인지에도, 정수기에도 인덕션에도 심지어 휴지통과 물티슈 통에도 보였다. 그것들도 닦아야 했다.마치 우리집에서 김장을 한 것만 같은 나른함이 밀려왔다. 오래 전 김장 풍경이 아련하게 다가왔다. 한창 젊은 시절의 친정엄마와 이모들도 떠올랐다. 그 시절엔 절임배추 파는 곳도 없었다. 그 추운 한겨울 마당 수돗가에서 엄마와 이모들이 활발하게 움직이며 웃고 수다 떨던 순간이 그립기만 하다.지난 3일 아침에도 김치찌개만으로 아침을 먹었는데 여전히 감칠맛이 났음에도 아침이라 그런지 좀 맵게 느껴졌다. 사실 전날 밤 주문해 아침에 도착한 라면을 먹고 싶었는데 뭔가 하느라 마음의 여유가 없었다. 오랜만에 먹는 라면이라 충분히 시간을 두고 만끽하고 싶었다. 드디어 저녁에 라면먹기에 성공했다. 가끔씩 건강 생각한다고 국물을 따라버리고 면만 먹기도 했는데 오늘은 제대로 먹고 싶었다.김장정리로 고생한 나에게 선물을 주고 싶었다. 라면을 기분 좋게 먹고 초콜릿 한 알까지 알차게 먹었다. 귤도 두 개나 먹었다. 이 글을 쓴 후엔 커피도 마시려고 한다. 그동안 여러 이유로 절제한 라면, 초콜릿과 컨디션이 안 좋아서 억지로 자제한 사랑하는 커피까지 그냥 아무 생각없이 마음껏 즐기려고 한다. 이게 다 너무나도 맛있는 김장 김치 덕분이다. 2년에 걸쳐 정성껏 김장을 보내주느라 애쓴 시누이에게 축복과 감사를 보내는 충만한 겨울밤이다.