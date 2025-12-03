윤석열 내란 1년…광주서 "내란 세력 척결·국힘 해산하라"

큰사진보기 ▲광주광역시와 광주지역 시민사회가 3일 광주 동구 금남로 5·18민주광장에서 '빛의 혁명 1년, 광주공동체 기자회견'을 열고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당과 무소속 광주광역시의원들이 3일 오전 시의회에서 기자회견을 열고 12.3 내란 사태에 대한 철저한 진상규명과 내란 세력의 단호한 처벌을 촉구했다.

12.3 윤석열 내란 사태 1년째인 3일 광주광역시에서 내란 세력 척결과 사회대개혁, 국민의힘 해산을 촉구하는 목소리가 이어졌다.광주광역시와 광주지역 시민사회는 이날 광주 동구 금남로 5·18민주광장에서 '빛의 혁명 1년, 광주공동체 기자회견'을 열었다.강기정 시장, 이정선 시교육감, 박미경 광주시민단체협의회 상임대표 등 광주시, 교육청, 시민단체, 노동계, 5개 자치구, 시의회, 5월 단체, 종교계, 시민 등 250여 명이 참석해 "이재명 정부는 내란·외환 종식과 새로운 대한민국을 위해 중단없는 개혁에 나서야 한다"고 촉구했다.이들은 "내란 우두머리 윤석열 일당이 국민의 가슴에 총구를 겨누며 위헌적 친위 쿠데타를 일으킨 지 1년이 됐다"며 "도탄에 빠진 대한민국을 구원한 것은 위대한 국민이었다"고 말했다.또 "내란 우두머리와 그 일당은 내란죄로 재판에 넘겨졌고, 국민주권 정부를 표방하는 새로운 정부가 출범하며 대한민국의 민주적 헌정 질서는 다시 회복됐다"며 "하지만 우리의 민주주의는 여전히 위태롭다"고 지적했다.이어 "내란은 끝나지 않았다. 내란을 막지 못한 불완전한 민주적 시스템도 아직 바뀌지 않았다. 내란을 초래했던 뿌리 깊은 기득권 카르텔과 극단적인 불평등 사회 질서도 그대로"라고 비판했다.그러면서 "내란 세력을 발본색원해 처벌하고 다시는 내란을 꿈꾸는 세력이 나올 수 없도록 헌법 질서를 보완해야 한다"며 "특히 대통령에게 권한이 집중된 우리 헌법을 고쳐 민주주의의 위기 상황을 해소하라"고 촉구했다.이와 함께 ▲지역차별 해소 ▲사회 불평등 해소를 위한 기본권 확대 헌법 개정 ▲헌법 개정에 실질적 주체인 시민의 참여 보장 등을 요구했다.더불어민주당과 무소속 광주시의원들도 이날 시의회에서 기자회견을 열고 "내란에 대한 철저한 진상규명과 단호한 처벌만이 대한민국 헌정 질서와 민주주의를 바로 세우는 길"이라고 밝혔다.의원들은 "보다 신속하고 엄정한 심판을 위해 '내란 전담 재판부'를 설치해야 한다. 이는 국민의 염원이자 명령이며 이 길만이 무너져 내린 사법부를 바로 세울 수 있다"라며 "다시는 이런 사태가 발생하지 않도록 내란 우두머리 윤석열을 비롯한 내란 세력들을 역사의 이름으로 단죄해야 한다"고 강조했다.광주·전남 시민사회 단체로 구성된 광주전남촛불행동은 내란 세력의 발본색원과 국민의힘 해산을 촉구했다.단체는 이날 오후 국민의힘 광주시당 앞에서 기자회견을 열고 "내란을 말끔히 청산하고 새로운 대한민국으로 나가야 할 시기에 국민의힘이 아직도 국회 다수당을 차지하는 것 자체가 내란의 연장이며 빛의 혁명에 대한 모욕"이라고 밝혔다.이어 "내란 우두머리를 1호 당원으로 하는 국민의힘은 계엄 해제, 윤석열 탄핵·파면·체포·구속을 방해했고, 전국을 돌아다니며 '윤 어게인'을 외치고 있다"며 "내란을 공모하고, 옹호하고, 내란 세력의 귀환을 꿈꾸는 국민의힘은 내란 정당이자 해산 대상"이라고 강조했다.또 "내란 주범·공범·방조범·옹호범을 모조리 발본색원하라는 것이 윤석열을 탄핵한 국민의 준엄한 명령"이라며 "아스팔트 극우들에게 장악된 회생 불능의 국민의힘은 해산하라"고 거듭 촉구했다.