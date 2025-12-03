경남도청 직원 사칭해 사기 ... 업체, 2500만 원 피해 발생

큰사진보기 ▲경상남도청 전경. ⓒ 경남도청 관련사진보기

경상남도는 최근 전국적으로 공무원을 사칭한 전화‧문자 사기 사례가 급증하고 있다며 지역 기관‧업체와 도민들에게 각별한 주의를 당부한다고 3일 밝혔다.최근 경남도청 직원을 사칭한 사기범죄가 실제 일어났다는 것이다.경남도는 "지난 11월 회계과와 민원콜센터에 실제 계약담당 공무원을 사칭한 문의 전화가 잇따랐고, 12월에는 사칭범이 지역 한 업체에 물품 대리 구매를 요구해 업체가 이를 실제 업무로 오인하면서 약 2500만 원 상당의 피해가 발생했다"라고 전했다.사칭범은 위조 공문과 명함을 제시하고 긴급 상황임을 강조하며 즉각적인 대금결제를 요구하는 수법을 사용했고, 특히 실제 존재하는 업체의 명의를 도용해 피해 업체가 더욱 신뢰하도록 만드는 등 치밀한 범행으로 파악됐다는 것이다.피해 업체는 즉시 경찰에 신고했으며, 현재 관할 경찰서와 경상남도경찰청 반부패경제범죄수사대가 사건을 수사 중이다.경남도는 "사칭 범죄는 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관은 물론 대통령실까지 사칭 대상이 확대되는 등 피해 규모가 증가하는 추세다"라고 밝혔다.경남도 관계자는 "공무원은 어떠한 사유로도 업체나 개인에게 물품 대리 구매나 금전 송금을 요구하지 않는다"며 "실제 존재하는 업체를 사칭하는 등 수법이 갈수록 지능화되는 만큼 의심되는 연락을 받으면 반드시 기관에 확인해달라"고 당부했다.